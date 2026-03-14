OM Mercato : un transfert à 8 millions d’euros va se conclure pour un remplaçant

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L’OM a officialisé, fin août dernier, l’arrivée d’Hamed Junior Traoré dans le cadre d’un prêt en provenance de Bournemouth, et l’option d’achat devrait vraisemblablement être levée par le club olympien.

Un renfort offensif qui n’a pas convaincu

Traoré, milieu offensif ivoirien de 25 ans, est arrivé à Marseille après une saison très convaincante du côté de l’AJ Auxerre (10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs lors de son prêt) et était vu comme un atout supplémentaire pour l’attaque marseillaise.

Sa polyvalence — capable d’évoluer aussi bien sur un côté que dans l’axe — faisait de lui un bon profil déniché par les dirigeants olympiens pour renforcer un secteur offensif déjà riche, mais parfois en manque de variations dans les derniers mètres. Cependant, Traoré n’a joué que 14 matchs cette saison, et est plutôt cantonné à un rôle de remplaçant.

C’est cher pour un remplaçant

Et d’après les informations relayées par La Provence, l’accord conclu avec Bournemouth prévoit une option d’achat fixée à environ 8 M€, qui deviendra pratiquement une obligation si certaines conditions sportives sont remplies, comme c’est le cas habituellement. Cela dépendra peut-être d’une qualification en Ligue des Champions.

Quoiqu’il en soit, c’est un montant assez élevé pour un joueur qui ne brille pas vraiment malgré 2 buts et 2 passes dé, surtout dans un contexte où d’autres clubs de Ligue 1 savent recruter des joueurs à moindre coût qui performent dans le championnat. Un dernier petit cadeau de Medhi Benatia avant son départ cet été.