L’Olympique de Marseille frappe fort sur le marché des transferts en officialisant la signature de Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien rejoint le club phocéen après un passage remarqué à Auxerre. Un renfort offensif qui confirme la volonté de l’OM de renouveler son secteur créatif à l’aube d’une saison décisive. Le joueur a été présenté par le club sur ses réseaux, salué par un “Hamed Junior Traoré dans le grand bain” et les couleurs ciel et blanc à l’honneur.

Un renfort offensif venu de Bournemouth

Né à Abidjan en 2000, Hamed Junior Traoré fait partie des talents les plus prometteurs de la Côte d’Ivoire. Milieu offensif polyvalent, capable également d’évoluer sur le flanc gauche ou en soutien d’attaque, il s’est fait connaître lors de son passage par Empoli, puis confirmé à Sassuolo en Serie A avant de conquérir la Premier League avec Bournemouth. Sa valeur marchande s’élève désormais à environ 20 millions d’euros, symbole de sa progression linéaire et de son poids croissant dans l’élite européenne.

Cette transition de la Premier League à la Ligue 1 s’est déroulée rapidement, avec un accord officialisé entre les deux clubs et une réaction enthousiaste des supporters marseillais. Retrouvez plus d’informations et les dessous de la signature en consultant la confirmation du transfert de Hamed Junior Traoré à l’OM.

Ce que l’arrivée de Traoré change pour Marseille

L’arrivée de Traoré apporte une touche technique et créative supplémentaire à l’effectif olympien. Polyvalent, il va offrir de nouvelles options à l’animation offensive de Marseille, notamment grâce à sa capacité à casser les lignes et à délivrer des passes décisives — il a déjà marqué les esprits lors de la nouvelle saison à Bournemouth avec une assist en à peine 16 minutes de jeu. Son expérience internationale (10 sélections avec la Côte d’Ivoire, 2 buts) constitue également un atout de poids dans un groupe jeune en quête de repères.

Dans un mercato en pleine effervescence, ce renfort répond à l’objectif d’apporter créativité et efficacité. Les supporters attendent déjà de voir comment il s’intégrera au projet marseillais et quel impact immédiat il aura sur les prochaines échéances. Pour suivre la suite du marché des transferts de l’OM et l’évolution de l’effectif, n’hésitez pas à explorer les dernières actualités sur l’accord avec Bournemouth ou à rester connecté à la scène footballistique européenne via la présentation du transfert international.