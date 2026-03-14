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ASSE : un ancien coach des Verts envoyé en équipe de France, Zinedine Zidane s’étrangle !

Par Laurent Hess - 14 Mar 2026, 21:30
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L’ancien milieu de l’ASSE Lucas Gourna-Douath a composé son équipe de France idéale pour la Coupe du monde 2030. Et il a donné la part belle aux anciens stéphanois…

Prêté par le RB Salzbourg au Havre, Lucas Gourna-Douath (22 ans) retrouve du termps de jeu en Ligue 1 après avoir beaucoup ciré les bancs de Salzbourg et de l’AS Roma depuis son départ de l’ASSE.

Et dans un entretien à Ligue 1+, interrogé par Paul-Georges Ntep, autre ancien stéphanois, Gourna-Douath a composé son équipe type de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2030. L’occasion pour le milieu de terrain de faire un clin d’oeil à l’ASSE puisqu’à ses côtés, il a choisi d’aligner William Saliba et Wesley Fofana en défense.

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Une défense marquée par l’ADN stéphanois

Dans son onze idéal, le joueur formé à l’ASSE a donné une place importante aux anciens Verts. Il imagine notamment une charnière composée de William Saliba et Wesley Fofana. Deux profils puissants, techniques et désormais expérimentés au plus haut niveau européen.

Ce choix n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs années, la formation stéphanoise continue de produire des talents capables de s’imposer dans les plus grands clubs. En misant sur cette défense, Gourna-Douath envoie un message clair : l’ASSE reste une référence dans la formation française, malgré les difficultés sportives récentes du club.

Pour de nombreux supporters, cette prise de position ressemble presque à un acte militant. Une manière de rappeler que le club du Forez a toujours eu une influence importante sur le football français.

Zidane recalé, Nedder propulsé sélectionneur par Gourna-Douath !

Mais la véritable surprise vient du banc de touche. Plutôt que de citer Zinedine Zidane, présenté comme le successeur naturel de Didier Deschamps, Gourna-Douath a choisi Razik Nedder. Un technicien qu’il connaît parfaitement pour l’avoir côtoyé chez les jeunes à Saint-Étienne.

Razik Nedder avait notamment remporté la Coupe Gambardella en 2019 avec les Verts. Un souvenir fort pour toute une génération de jeunes joueurs passés par le centre de formation. Et un clin d’oeil sympa pour les Verts et pour Nedder, qui coache aujourd’hui les U20 de l’Algérie.

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