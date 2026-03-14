ASSE : une ambiance électrique pour les Verts à Grenoble, l’enfer promis à Brice Maubleu !

L’AS Saint-Étienne va devoir composer sans son capitaine Gautier Larsonneur lors des prochaines rencontres. Et à en croire un joueur isérois, Brice Maubleu sera attendu au tournant pour son grand retour au GF 38…

Cette blessure oblige Philippe Montanier à faire confiance à Brice Maubleu pour assurer l’intérim dans les cages stéphanoises. Un défi loin d’être anodin, tant le portier va retrouver un stade et un public qu’il connaît parfaitement. Face aux médias ce jeudi, l’entraîneur des Verts s’est montré très serein au moment d’évoquer la situation de Brice Maubleu, appelé à assurer l’intérim dans les buts. « Brice est un professionnel exemplaire. Il est très expérimenté, performant à l’entraînement et il apporte beaucoup au groupe. »

Mais avant même le coup d’envoi, la pression monte déjà, alimentée par les déclarations de Jessy Benet.

Benet chambre Maubleu : « Si on peut l’enfoncer, on l’enfoncera »

Interrogé sur le retour de son ancien coéquipier sous le maillot vert, le milieu grenoblois s’est montré bienveillant, il a reconnu être heureux de voir Brice Maubleu obtenir enfin du temps de jeu avec l’ASSE. Avant de le chambrer…

« Je suis content pour lui qu’il puisse jouer avec Saint-Étienne. En plus, ça tombe à Grenoble, c’est une belle histoire. Mais si on peut l’enfoncer, on l’enfoncera. »

Pour autant, nul doute que l’absence de Larsonneur et l’exposition médiatique autour de Maubleu constituent des éléments que le GF38 compte bien exploiter.

« Le rendez-vous de l’année » : une ambiance de feu attend l’ASSE

Au-delà de l’aspect sportif, Jessy Benet a également insisté sur l’importance symbolique de cette affiche pour Grenoble.

« Recevoir l’ASSE, c’est le rendez-vous de l’année. On le sent sur les réseaux, on voit que le stade va être plein. C’est un match attendu par tout le monde », a-t-il expliqué.

Le milieu grenoblois évoque une véritable fête du football, mais aussi un combat intense sur la pelouse.

« Ce sont des matchs que tous les joueurs veulent disputer. On veut montrer qu’on peut être au niveau contre une équipe comme Saint-Étienne », a-t-il ajouté.

Pour les Verts, ce court déplacement dans les Alpes s’annonce donc comme un test grandeur nature. Dans une fin de saison sous haute tension, ils devront faire preuve de caractère et de solidité mentale pour répondre au défi lancé par leurs adversaires.

Avec un Brice Maubleu sous les projecteurs et une ambiance électrique promise au Stade des Alpes, ce duel entre Grenoble et l’ASSE pourrait bien marquer un tournant décisif dans la lutte pour la montée.

Franck Rizetto, entraineur du GF38 : "L'ASSE ? c'est la meilleure équipe de ces dernières semaines. On est prévenu."

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Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2