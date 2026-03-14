Real Madrid Mercato : la première recrue de l’été est bouclée, le FC Barcelone choqué !

Le Real Madrid n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato estival pour passer à l’action. Selon Marca, le club merengue a déjà sécurisé l’arrivée d’une jeune promesse très courtisée du football espagnol…

Et cette pépite, c’est Victory Okorie, latéral gauche de 16 ans évoluant à Alavés. Une opération stratégique qui confirme la volonté madrilène de continuer à investir sur l’avenir… tout en infligeant un camouflet à plusieurs géants européens.

Okorie, une pépite convoitée par toute l’Europe

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, Victory Okorie faisait l’objet d’une lutte intense sur le marché des jeunes talents. Le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund surveillaient de très près l’évolution du défenseur espagnol.

Mais c’est finalement le Real Madrid qui a réussi à boucler le dossier. Le jeune latéral rejoindra La Fábrica, le prestigieux centre de formation madrilène, à la fin de la saison. Une signature qui en dit long sur la réputation du club dans le développement des jeunes joueurs et sur sa capacité à convaincre les plus grands espoirs.

À seulement 16 ans, Okorie possède déjà un profil très complet. Doté d’une puissance physique impressionnante pour son âge, il se distingue également par sa maturité tactique et sa qualité de projection offensive. Des qualités qui font de lui un latéral moderne, capable d’apporter autant défensivement que dans l’animation du jeu.

Un avenir prometteur déjà en sélection

Les performances du jeune défenseur n’ont pas échappé aux observateurs de la Fédération espagnole. Victory Okorie a déjà été appelé à plusieurs reprises avec l’équipe nationale Espagne U16, preuve de son potentiel et de la confiance placée en lui.

Né le 1er janvier 2010, il a rapidement gravi les échelons dans les catégories de jeunes, s’imposant comme l’un des leaders techniques de sa génération. Son arrivée au Real Madrid devrait lui offrir un environnement idéal pour poursuivre sa progression et viser, à terme, une place dans l’équipe première.

Un message fort envoyé au FC Barcelone

Au-delà du simple recrutement d’un jeune talent, cette signature revêt une dimension symbolique. En doublant le FC Barcelone sur ce dossier, le Real Madrid confirme sa domination actuelle dans la course aux grandes promesses du football espagnol.

Depuis plusieurs saisons, les Merengue multiplient les investissements sur des profils à fort potentiel afin d’assurer la transition générationnelle. L’arrivée de Victory Okorie s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Si le jeune latéral devra encore franchir plusieurs étapes avant de prétendre au plus haut niveau, son recrutement est déjà perçu comme un coup gagnant par les dirigeants madrilènes. Une chose est sûre : la bataille entre le Real Madrid et le Barça se joue désormais aussi dans les centres de formation.

Et avec cette première recrue estivale déjà actée, Florentino Pérez montre que le mercato du Real Madrid s’annonce encore très ambitieux.