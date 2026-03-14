OM : 3 joueurs se font détruire, les supporters explosent !

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L’Olympique de Marseille a décroché une victoire précieuse face à Auxerre (1-0). Un succès qui permet au club phocéen de continuer à avancer dans la course à l’Europe. Mais malgré les trois points, la prestation jugée laborieuse des Marseillais a déclenché une vive polémique.

En cause : la sortie très tranchée du consultant RMC et ancien défenseur professionnel Maxime Chanot, qui n’a pas hésité à s’en prendre frontalement à trois cadres olympiens.

“Ils sont finis !” Chanot allume Kondogbia, Hojbjerg et Pavard

Sur les ondes de RMC, Maxime Chanot a livré une analyse sans filtre après la rencontre. Selon lui, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg et Benjamin Pavard ne seraient plus capables d’apporter suffisamment au collectif marseillais.

« Kondogbia, Hojbjerg et Pavard sont finis ! Ils n’avancent plus pour l’OM ! », a-t-il lâché, provoquant immédiatement une avalanche de réactions.

Une déclaration choc qui intervient pourtant dans un contexte où l’OM reste solide défensivement, avec plusieurs clean sheets récemment. Mais pour le consultant, la victoire face à Auxerre ne masque pas les difficultés collectives observées dans le jeu.

Les supporters marseillais montent au créneau

Sur les réseaux sociaux, les supporters olympiens n’ont pas tardé à réagir… et beaucoup ont pris la défense des joueurs visés.

Certains fans ont notamment souligné les progrès de Benjamin Pavard, jugé plus solide dans les duels et mieux positionné ces dernières semaines.

« Pavard fait une saison compliquée, mais il a été bon ce soir. Il faut arrêter de raconter n’importe quoi », peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

D’autres ont pointé l’importance de Hojbjerg dans l’équilibre du milieu de terrain.

« Il tient le milieu avec Timber. On n’a clairement pas vu le même match », estime un supporter.

Concernant Kondogbia, plusieurs observateurs ont insisté sur sa capacité à enchaîner les rencontres malgré l’intensité physique du championnat.

« C’est déjà un exploit qu’il soit aussi régulier. Dans l’impact, il est toujours là », écrit un autre fan marseillais.

Certains internautes ont également remis en cause l’objectivité de Maxime Chanot, estimant que le consultant se montre régulièrement critique envers l’OM.

Une polémique révélatrice de la tension autour de l’OM

Cette séquence illustre parfaitement le climat actuel autour du club phocéen. Même lorsqu’il gagne, l’OM reste scruté dans les moindres détails. Les attentes sont énormes et chaque performance individuelle est analysée avec une grande sévérité.

Dans une saison marquée par des changements sur le banc et des résultats irréguliers, les cadres marseillais se retrouvent plus que jamais sous pression.

Pour Habib Beye, l’enjeu sera désormais de maintenir une dynamique positive tout en protégeant son groupe des critiques extérieures. Car si la victoire contre Auxerre permet de respirer au classement, elle ne suffit pas à calmer totalement les débats.

Une chose est sûre : à Marseille, le moindre commentaire peut rapidement mettre le feu… et cette polémique autour de Kondogbia, Hojbjerg et Pavard en est une nouvelle preuve.