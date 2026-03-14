Grenoble – ASSE : la compo de Montanier est tombée, Le Cardinal capitaine

L’ASSE se déplace à Grenoble ce samedi soir (20h). Voici la compo alignée par Philippe Montanier.

L’ASSE tentera de remporter une 6e victoire en 6 matchs avec Philippe Montanier ce soir à Grenoble. Un petit derby que les Verts abordent sans Gautier Larsonneur. En son absence, Brice Maubleu, l’ancien grenoblois, gardera les buts stéphanois.

Miladinovic encore préféré à Moueffek

Et c’est Julien Le Cardinal, rayonnant depuis son arrivée, qui hérite du brassard de capitaine. Pour le reste, pas de changement en défense où Nadé, Pedro et Old continuer d’enchaîner. Au milieu, Montanier renouvelle sa confiance à Kanté et à Boakye, excellent depuis son repositionnement. C’est encore Miladinovic qui complète le trio du milieu. Et en attaque, sans surprise, Montanier fait confiance à Cardona, Stassin et Davitashvili.

👥 Le XI de Philippe Montanier pour #GF38ASSE ! 💚



Julien Le Cardinal est le capitaine du soir ! 👊 pic.twitter.com/doYRE0hftC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 14, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2