À LA UNE DU 14 MAR 2026
[20:30]Real Madrid : Ester Expósito en plein coup de foudre, Mbappé au cœur d’une folle révélation !
[20:00]RC Lens : Pierre Sage hausse le ton après la claque à Lorient, Thauvin s’excuse
[19:30]OM : 3 joueurs se font détruire, les supporters explosent !
[19:06]Grenoble – ASSE : la compo de Montanier est tombée, Le Cardinal capitaine
[19:00]Ligue 1 : la défaite du RC Lens à Lorient déclenche une tempête, le PSG favorisé ?
[18:30]ASSE : une ambiance électrique pour les Verts à Grenoble, l’enfer promis à Brice Maubleu !
[17:51]Ligue 1 : un ancien de l’OM fait mal au RC Lens, il marche sur les pas de Greenwood
[17:30]FC Nantes : la sortie de Charlotte Lorgeré sur Ahmed Kantari met le feu chez les supporters !
[17:00]Real Madrid Mercato : la première recrue de l’été est bouclée, le FC Barcelone choqué !
[16:40]ASSE : qui doit être nommé capitaine en l’absence de Larsonneur ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Grenoble – ASSE : la compo de Montanier est tombée, Le Cardinal capitaine

Par Laurent Hess - 14 Mar 2026, 19:06
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

L’ASSE se déplace à Grenoble ce samedi soir (20h). Voici la compo alignée par Philippe Montanier.

L’ASSE tentera de remporter une 6e victoire en 6 matchs avec Philippe Montanier ce soir à Grenoble. Un petit derby que les Verts abordent sans Gautier Larsonneur. En son absence, Brice Maubleu, l’ancien grenoblois, gardera les buts stéphanois.

Miladinovic encore préféré à Moueffek

Et c’est Julien Le Cardinal, rayonnant depuis son arrivée, qui hérite du brassard de capitaine. Pour le reste, pas de changement en défense où Nadé, Pedro et Old continuer d’enchaîner. Au milieu, Montanier renouvelle sa confiance à Kanté et à Boakye, excellent depuis son repositionnement. C’est encore Miladinovic qui complète le trio du milieu. Et en attaque, sans surprise, Montanier fait confiance à Cardona, Stassin et Davitashvili.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne


21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSEGrenoble Foot 38

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Grenoble Foot 38