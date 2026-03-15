Real Madrid : Valverde en feu… l’explication de son épouse crée le buzz !

Le Real Madrid enchaîne et Federico Valverde marche sur l’eau. Trois jours après son triplé retentissant contre Manchester City en Ligue des champions, le milieu uruguayen a encore été déterminant lors de la victoire des Merengues face à Elche (4-1) en Liga. Une performance de plus qui confirme son statut d’homme fort du moment… et qui a déclenché une révélation aussi inattendue qu’amusante de la part de son épouse Mina Bonino.

Sur les réseaux sociaux, la journaliste argentine a lâché une phrase qui a immédiatement enflammé les supporters madrilènes :

« J’ai remarqué qu’à chaque fois que je suis enceinte, mon mari est en grande forme sur le terrain. »

Une sortie qui expliquerait donc selon elle l’état de grâce actuel du joueur de 26 ans.

Valverde, leader technique et mental du Real

Face à Elche, le Real Madrid a d’abord dû faire preuve de patience. Privée de plusieurs cadres dont Kylian Mbappé, encore trop juste physiquement, la formation d’Álvaro Arbeloa a laissé le ballon à son adversaire avant de frapper au moment opportun.

Et comme souvent ces dernières semaines, Federico Valverde a été l’élément déclencheur. Sur un coup franc puissant repoussé par Matías Dituro, Antonio Rüdiger a ouvert le score (39e). Quelques minutes plus tard, l’Uruguayen s’est chargé lui-même d’enfoncer le clou avec une frappe limpide dans la lucarne après une feinte de tir parfaitement exécutée (44e).

Une nouvelle démonstration de sang-froid et de justesse technique qui confirme son évolution vers un rôle de patron dans l’entrejeu madrilène. Capable de se projeter, de frapper de loin et d’imprimer le tempo, Valverde est aujourd’hui l’un des joueurs les plus complets d’Europe.

Le Real gère… et Arda Güler enflamme la Liga

Avec le break acquis avant la pause, le staff madrilène a rapidement choisi de gérer les efforts. Plusieurs cadres ont été ménagés, notamment Vinícius Júnior, Aurélien Tchouaméni et… Valverde lui-même. L’objectif est clair : éviter les blessures et préparer au mieux le déplacement crucial à Manchester en Ligue des champions.

Ce turnover a permis à de jeunes talents de s’illustrer. Et c’est Arda Güler qui a fait chavirer le Santiago-Bernabéu avec un geste de pure magie. Entré en jeu, le Turc a inscrit le quatrième but madrilène grâce à un lob fantastique depuis plus de 65 mètres, profitant d’un gardien avancé. Une réalisation qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et confirme son immense potentiel.

Grâce à ce succès, le Real Madrid enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat et revient à seulement un point du FC Barcelone. La lutte pour le titre s’annonce plus intense que jamais. Et si le secret de sa forme exceptionnelle reste évidemment le travail et la rigueur, la petite phrase de Mina Bonino apporte une touche de légèreté à une période déjà dorée pour le Real Madrid.