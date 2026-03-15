FC Barcelone : la compo de Flick pour affronter le Séville FC

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le match face au Séville FC à l’occasion de la 28e journée de Liga.
Ce dimanche, le FC Barcelone reçoit le Séville FC pour la 28e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 16h15 au Camp Nou.
La compo du Barça
J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Bernal, Olmo – Bardghji, Lewandowski, Raphinha (cap).
🚨 𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗨𝗣 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2026
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