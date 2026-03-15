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FRANCE

OM, RC Lens : Toifilou Maoulida frappé par un malaise en plein match

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 18:30
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L’ancien attaquant de l’OM ou encore du RC Lens et actuel entraîneur des U17 nationaux de Metz, Toifilou Maoulida a été victime d’un malaise ce dimanche, alors qu’il dirigeait un match opposant son équipe à Torcy, rapporte L’Équipe.

Âgé de 46 ans, « l’homme aux bandelettes », connu pour sa longue carrière en Ligue 1 — notamment à Montpellier, Bastia, Rennes, Lens, Nîmes et l’OM — s’est soudainement effondré peu avant la mi‑temps, entraînant l’interruption de la rencontre.

Un dirigeant de Torcy présent sur place a expliqué :

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« Il s’est mis au sol juste avant la mi‑temps. Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n’y a pas eu de problème cardiaque nécessitant une prise en charge rapide. »

Les secours ont immédiatement pris en charge l’ancien international français, qui a été transporté à l’hôpital. Le club du FC Metz, dont il est éducateur des U17, a confirmé l’évacuation sans toutefois préciser l’état de santé ou la gravité du malaise.

Une interruption unanime du match

Face à cette situation préoccupante, le délégué de la rencontre a décidé de mettre un terme au match. Une décision compréhensible, tant pour la sécurité du technicien que pour l’après‑midi très perturbé du côté de Torcy.

Toifilou Maoulida reste une figure du football français. Né à Kani‑Kéli à Mayotte, il a traversé 20 ans de carrière professionnelle avant de se lancer dans le coaching.

Il s’est notamment illustré à l’OM, où il a vécu l’une des périodes les plus marquantes de sa carrière, avant de se reconvertir dans la formation des jeunes pousses.

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