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Stade Rennais – LOSC : les compos de Haise et Genesio sont connues

Par William Tertrin - 15 Mar 2026, 19:45
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Voici les compos officielles du Stade Rennais et du LOSC pour clôturer la 26e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, le Stade Rennais reçoit le LOSC pour le choc de la 26e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compos alignées par Franck Haise et Bruno Genesio. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.

Les compos officielles

SRFC : Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier (cap), Camara, Blas – Al-Tamari, Lepaul, Nordin.

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LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi (cap), Verdonk – Mukau, Bentaleb, Bouaddi – Haraldsson, Fernandez-Pardo, Correia.

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