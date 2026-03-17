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FRANCE

ASSE : une énorme polémique arbitrale éclate, grosse pression pour les Verts avant Annecy !

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 10:31
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Laurent Guyot (Annecy)
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Laurent Guyot a explosé de rage après la défaite d’Annecy contre Troyes, lundi soir (1-2) en s’en prenant à l’arbitrage. A quatre jours du choc contre l’ASSE, le timing interpelle. 

Ça chauffe à Annecy. Après la défaite contre Troyes (1-2) lundi soir, Laurent Guyot n’a pas mâché ses mots. L’entraîneur haut-savoyard accuse l’arbitrage de favoriser certains favoris… au détriment de son équipe. Un timing qui pourrait peser lourd à quatre jours du choc face à l’ASSE.

Guyot fustige l’arbitrage contre Annecy en Ligue 1

« Vous regardez juste les deux buts qu’on a pris… Je veux parler des cinq premiers qu’on a rencontrés, qui sont meilleurs que nous. Vous regardez les deux buts qu’on a pris contre Reims, qui nous ont fait perdre le match. Et un nul au match aller, il y a deux hors-jeu. Au Mans, sur le deuxième but du Mans, une faute n’est pas sifflée au départ de l’action. Et ce soir, si vous ne sifflez pas penalty là… Je veux bien mais à un moment donné, il faut être sérieux », a-t-il fustigé au micro de beIN SPORTS.

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L’arbitrage d’ASSE – Annecy sera scruté 

L’ASSE, actuel dauphin de l’ESTAC, voit donc arriver son adversaire du week-end avec une colère contenue et beaucoup de pression accumulée en raison des décisions arbitrales. Le match de samedi s’annonce bouillant. Entre un Annecy frustré et un Chaudron prêt à pousser les Verts, la tension sera palpable dès le coup d’envoi à 20h. Les prochains jours seront scrutés mais la sortie du pourtant tempéré Guyot met forcément un coup de pression sur les arbitres. 

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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