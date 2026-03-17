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FRANCE

ASSE Mercato : en pleine discussion avec Kilmer, un gardien déclare sa flamme au peuple vert !

Par Bastien Aubert - 17 Mar 2026, 14:00
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Brice Maubleu (ASSE)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?


Brice Maubleu sort d’un match remarquable à Grenoble et ne cache pas son désir de rester à l’ASSE. À quelques semaines de l’été, le gardien de 36 ans pousse déjà pour une prolongation.

Brice Maubleu veut des réponses. Auteur d’un retour au premier plan impressionnant samedi dernier au Stade des Alpes (0-0), le gardien des Verts se dit prêt à continuer l’aventure à l’ASSE… mais attend une proposition concrète.

« J’ai des discussions avec Sainté »

« Je suis en fin de contrat. Mais pour le moment, on ne m’a rien proposé. J’ai des discussions avec Sainté, mais rien de concret. On ne m’a pas mis un contrat sous le nez », explique-t-il au Dauphiné Libéré. Malgré cette incertitude contractuelle, Maubleu (36 ans) reste motivé et confiant : « La seule chose, c’est que je me sens super bien physiquement, mentalement et que j’ai envie de continuer à jouer en professionnel. C’est toujours l’idée. »

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Maubleu attaché à l’ASSE

Le gardien ne cache pas son attachement au club et à l’histoire qui l’accompagne : « Il a fallu digérer la descente avec l’ASSE la saison dernière, c’était compliqué. Si on arrive à remonter, j’aimerais bien vivre d’autres émotions fortes avec les Verts car Saint-Étienne, c’est quand même un club à part. » Kilmer et la direction stéphanoise ont désormais une décision à prendre. Avec un joueur déterminé et performant dans les cages, l’ASSE pourrait sécuriser une prolongation pour un acteur clé du projet retour en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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