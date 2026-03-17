Les supporters du FC Nantes ont tranché au sujet de l’identité du futur capitaine de Vahid Halilhodzic.

Les supporters du FC Nantes ont parlé : Anthony Lopes est leur choix numéro un pour devenir le capitaine sous Vahid Halilhodzic. Le sondage publié par But! ne laisse aucun doute : sur la question : le gardien des Canaris arrive largement en tête avec 72,3 % des suffrages.

Lopes écrase la concurrence

Derrière lui, l’attaquant Matthis Abline et le défenseur Ali Yousuf se partagent la deuxième place avec 13,3 % chacun, tandis que l’ancien capitaine Kelvin Amian ferme la marche avec seulement 1,2 % des votes. Pour beaucoup, ce choix est logique. Lopes connaît parfaitement le rôle de capitaine et l’incarne depuis plusieurs mois au sein du FC Nantes. Sous Ahmed Kantari, il avait déjà été le leader du vestiaire, capable de guider ses coéquipiers sur le terrain et d’assurer la cohésion du groupe dans les moments délicats.

Un rôle dévolu au FC Nantes d’Halilhodzic ?

Avec l’arrivée de Vahid Halilhodzic, Lopes devrait donc retrouver un rôle qu’il maîtrise et qui pourrait être déterminant pour stabiliser un effectif nantais en difficulté. Ce plébiscite des supporters montre aussi que l’ancien portier de l’OL bénéficie d’une crédibilité forte auprès des fans. Sa capacité à porter le brassard et à transmettre son autorité sur le terrain sera un facteur clé pour les prochaines semaines, alors que le FC Nantes tentera de se maintenir sous l’égide de son nouvel entraîneur.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)