Revenu pour sauver un FC Nantes auquel il est très attaché, Vahid Halilhodzic ne le fait pas gratuitement. Il pourrait toucher une prime d’un million d’euros en cas de maintien.

Revenu il y a pile une semaine dans son ancien club, Vahid Halilhodzic suscite la curiosité. Déjà parce qu’il s’agit d’un personnage, avec son air austère et ses punchlines permanentes. Ensuite parce qu’il avait juré de ne jamais revenir tant que les Kita seraient aux commandes après son expérience de 2018-19. Enfin parce que ça faisait quatre ans qu’il n’avait plus entraîné et que le doute est permis concernant sa capacité à diriger une équipe avec des méthodes qui datent un peu.

Kombouaré avait le même type de prime

Forcément, l’entraîneur bosniaque a été au cœur des discussions du podcast Sans Contrôle. Et l’on a appris que s’il est avant tout revenu au FC Nantes par amour d’un club dont il a défendu les couleurs en tant que joueur (1981-86) puis entraîneur, il ne l’a pas fait gratuitement non plus. Il serait même intéressé à la mission maintien puisque l’un des intervenantes a avancé que la prime serait la même que pour Antoine Kombouaré, aux alentours d’un million d’euros ! L’information n’a cependant pas été vérifiée auprès de la direction.

Il s’agit d’une grosse somme pour un club qui était au bord du précipice l’été dernier, qui avait beaucoup vendu pour revenir à l’équilibre mais qui a dépensé énormément cet hiver pour tenter de sauver sa peau en Ligue 1. Mais la direction du FC Nantes n’est plus à une prime déroutante près, elle qui a déjà récompensé ses joueurs pour leurs deux seuls succès de 2026, contre l’OM (2-0) et Le Havre (2-0)…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)