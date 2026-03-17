Dimanche soir, le FC Nantes affrontera le RC Strasbourg pour le premier match de Vahid Halilhodzic sur le banc depuis son retour. Mais les chiffres sont alarmants…

Revenu il y a une semaine sur les bords de l’Erdre, Vahid Halilhodzic a tenu une conférence de presse qui a remonté le moral des supporters du FC Nantes. Mais il reste une question importante : le Bosniaque a-t-il encore la capacité de diriger une équipe de Ligue 1, qui plus est au plus mal comme les Canaris ? Un premier élément de réponse interviendra dimanche avec la réception de Strasbourg. Le premier des neuf derniers matches de la Maison Jaune, engluée à l’avant-dernière place, à deux longueurs du barragiste auxerrois et à dix de l’OGC Nice, premier non-relégable.

Il n’a carburé qu’à 1,54 point lors de sa première expérience au FCN

Mais avant de voir ce que la méthode Halilhodzic donne sur le terrain, les chiffres sont alarmants. Trois, notamment. Le premier, c’est sa moyenne de points lors de son premier passage sur le banc du FC Nantes (octobre 2018-août 2019) : 1,54. Cela en 37 rencontres. Et à l’époque, il avait de meilleurs joueurs à disposition comme Valentin Rongier, Abdoulaye Touré, Nicolas Pallois ou Diego Carlos. S’il carbure à la même moyenne lors des neuf derniers matches, le FC Nantes terminera la saison avec 31 points. Cela n’avait pas suffi à Reims pour se maintenir la saison dernière…

Autre chiffre qui fait peur, c’est le nombre de fois dans sa carrière où Vahid Halilhodzic a carburé à 2 points par match ou plus. Ce n’est arrivé que 3 fois en… 13 expériences. La première avec Al-Ittihad, meilleur club saoudien, la deuxième avec le Dinamo Zagreb, meilleur club croate, et la troisième avec le Maroc, l’une des meilleures sélections africaines. Partout ailleurs, même avec le PSG alors qu’il avait terminé 2e lors de sa première saison, il a affiché une moyenne de points inférieure à 2. Enfin, le dernier c’est le 4. Comme le nombre d’équipes du Top 6 que le FCN va affronter lors des cinq dernières journées (PSG, Rennes, OM, Lens). Un calendrier très relevé qui n’incite pas à l’optimisme…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)