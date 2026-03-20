En marge de l’entraînement du FC Nantes, Vahid Halilhodzic s’est rapproché des supporters pour leur tenir un discours touchant de sincérité.

On vous en a parlé tôt ce matin : Vahid Halilhodzic a remis le bleu de chauffe pour sauver le FC Nantes de la Ligue 2 et compte sur le soutien massif des supporters pour accomplir sa mission. Lors de l’entraînement du jour, le coach bosnien a même surpris tout le monde en allant directement à la rencontre des supporters pour un discours sincère et sans détour.

« Ils ne méritent pas, ils ne méritent pas ! »

« Je voulais tous vous remercier, les joueurs ne voulaient pas que je vienne vous voir. C’est votre, c’est notre groupe. Je suis venu pour essayer de sauver… On est dans une situation catastrophique, a-t-il dégainé. J’ai besoin d’aide, on a beaucoup travaillé et c’est pour cela que je demande des petits applaudissements. Ils ne méritent pas, ils ne méritent pas ! Vous êtes déçus, on est tous déçu mais on bosse pour revenir. Le FC Nantes ne peut pas se permettre de descendre encore une fois en deuxième division. Ils ont bien bossé mais s’ils sont mauvais ou s’ils ne se battent pas dimanche soir, vous sifflez ! Merci. »

Un discours cru mais ultra sincère

Un message fort, qui mélange à la fois la critique des joueurs, l’alerte sur la situation sportive et un appel à la mobilisation des supporters. Halilhodzic n’hésite pas à assumer pleinement sa position de capitaine d’un club en crise, en invitant les supporters du FC Nantes à rester vigilants et exigeants. La démarche est crue mais sincère. C’st finalement tout ce qu’attendent les amoureux d’un club à la dérive.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)