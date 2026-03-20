Si la défense à 3 était devenu l’apanage d’Ahmed Kantari, les supporters du FC Nantes conseillent à Vahid Halilhodzic d’opter pour un autre système.

Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes, son quotidien est scruté. Mais rien ne filtre, hormis les discours officiels et ses propres mots aux supporters. Tactiquement, on ne sait donc pas trop à quoi s’attendre pour sa grande première contre le RC Strasbourg dimanche à la Beaujoire (20h45). Un premier choix fort pourrait néanmoins s’opérer en coulisses.

Les supporters du FC Nantes poussent pour une défense à 4

Si la défense à 3 était devenue la marque d’Ahmed Kantari, le retour du coach bosnien pourrait voir un système radicalement différent face au RCSA. But! a interrogé les supporters du FC Nantes avec la question : « Vahid Halilhodzic doit-il maintenir une défense à 3 ? » Les résultats sont parlants : seulement 17,1 % des sondés souhaitent maintenir le système à condition d’avoir un milieu solide, 8,6 % jugent la défense à 3 trop friable, et 48,6 % demandent expressément un retour à une défense à 4. 25,7 % des participants préfèrent ne pas se prononcer.

Un 4-3-3 évolutif en 5-3-2 lors de son premier passage

Lors de son premier passage sur le banc du FC Nantes entre 2018 et 2019, on se rappelle qu’Halilhodzic avait souvent opté pour un 4-3-3 évolutif en 5-3-2. Cette flexibilité tactique lui permettait de s’adapter aux situations de match, mais les supporters espèrent un retour à un schéma plus classique pour renforcer la solidité défensive. Plus que jamais, le choix de Halilhodzic sera scruté dès dimanche à la Beaujoire. Le coach pourrait décider de faire table rase du passé immédiat pour des résultats immédiats.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)