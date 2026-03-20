Au FC Nantes, Vahid Halilhodzic n’a pas perdu de temps. Pour lancer l’opération maintien avant le RC Strasbourg (dimanche, 20h45), le technicien bosnien a pris une décision forte en réduisant drastiquement son groupe professionnel.

Le message est clair : place à l’exigence. Arrivé pour sauver le FC Nantes, Vahid Halilhodzic a décidé de reprendre les choses en main dès cette semaine avec une mesure radicale. Selon Ouest-France, le coach souhaite désormais travailler avec un groupe restreint de 20 joueurs de champ accompagnés de 3 gardiens. Une décision forte, alors que l’effectif professionnel compte près de 30 éléments. L’objectif est simple : créer une dynamique plus compétitive et responsabiliser chaque joueur dans cette phase décisive de la saison.

Acapandié, Radakovic et Sylla en réserve

Première conséquence immédiate, trois joueurs ont été envoyés s’entraîner avec l’équipe réserve, qui évolue en National 3. Il s’agit de Mathieu Acapandié, Uros Radakovic et Abakar Sylla. Pour ce dernier, la situation était déjà particulière puisqu’il ne peut pas affronter le RC Strasbourg, étant prêté par le club alsacien. Une décision forte, qui pourrait ne pas être définitive. Le flou demeure sur la durée de cette mise à l’écart, même si elle envoie un signal clair au reste du vestiaire : personne n’est intouchable.

Un choix définitif our temporaire ?

Ce choix s’inscrit dans la logique du discours musclé tenu récemment par Halilhodzic. Le technicien bosnien veut secouer son groupe et provoquer une réaction immédiate sur le terrain. À quelques heures d’un match capital pour le maintien, le FC Nantes entre dans une nouvelle ère. Une ère où l’exigence et la concurrence interne seront au cœur du projet. Reste désormais à voir si ce choc psychologique portera ses fruits face à Strasbourg.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)