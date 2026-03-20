Si l’infirmerie du RC Strasbourg ne s’est pas vidée avant le déplacement à Nantes (dimanche, 20h45), les supporters des Canaris ont pris cher.

L’espoir demeure au FC Nantes. Pour le grand retour de Vahid Halilhodzic sur le banc des Canaris, le RC Strasbourg arrive à la Beaujoire avec un effectif réduit. Trois joueurs majeurs manqueront à l’appel : Emmanuel Emegha, Diego Moreira et Aarón Anselmino. À cela s’ajoute Ben Chilwell, absent lors de la victoire contre Rijeka jeudi soir, qui devrait également être forfait. Une infirmerie strasbourgeoise bien remplie qui pourrait profiter au FC Nantes.

Le RC Strasbourg pas au mieux de sa forme

Statistiquement, le RC Strasbourg n’est pas non plus au meilleur de sa forme. Lors du match contre Rijeka, l’équipe a cadré seulement quatre tirs sur quinze, pour un xG de 1,11. Julio Enciso a multiplié les occasions manquées avec quatre frappes au-dessus, alors qu’il était idéalement placé. Un signe que les Canaris pourraient trouver des espaces si la domination du ballon est au rendez-vous.

Les supporters du FC Nantes piqués

Mais le moral des supporters du FC Nantes reste fragile. Sur le compte X Météo Foot, une publication n’a pas manqué de les piquer : « Il n’y a pas d’endroit dans le monde où l’homme est plus heureux que dans un stade de football » – une citation d’Albert Camus – « Cette phrase s’annule pour le FC Nantes bien sûr » avant de conclure : « Il n’y a pas d’endroit dans le monde où un supporter Nantais est moins heureux que dans un stade de football ». Une piqûre de rappel de la saison compliquée des Canaris.

Une réalité crue à la Beaujoire

La réalité est crue : le FC Nantes est 17e sur 18 en Ligue 1, avec seulement quatre victoires en 25 rencontres. Avec 42 buts encaissés et un bilan catastrophique à domicile (8 points pris, le pire du championnat), le club traverse une période difficile, notamment à la Beaujoire. Face à un Strasbourg décimé mais encore capable de se montrer dangereux, la Beaujoire s’apprête à vivre un nouveau match sous tension.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)