ASSE Mercato : l’avenir de Brice Maubleu fait débat chez les Verts 

L’avenir du gardien Brice Maubleu (36 ans) à l’ASSE fait débat au sein de la rédaction de But Football Club.

« Place au renouveau ! »

Du côté de l’ASSE, la situation de Brice Maubleu pose une vraie question stratégique. En fin de contrat cet été, le gardien de 36 ans veut rester et a toujours été un bon soldat, fiable et irréprochable dans l’état d’esprit, capable de répondre présent quand on fait appel à lui, comme il l’a montré du côté de Grenoble samedi dernier (0-0). Mais à l’heure de penser à l’avenir, il n’incarne plus le projet des Verts.

Si Kilmer souhaite faire de la place et alléger la masse salariale, Maubleu doit logiquement faire partie du wagon des départs, au même titre que Florian Tardieu ou encore Dennis Appiah. Tous ont rendu de fiers services, mais l’ASSE doit désormais se régénérer, notamment au poste de gardien, déjà ciblé cet hiver et qui devrait rester une priorité cet été avec le recrutement d’un profil plus jeune et tourné vers l’avenir. »

Bastien AUBERT

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2