FC Nantes : Halihodzic a une légende de l’OM dans son viseur

Le retour de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes ne passe pas inaperçu. À quelques heures de son premier match contre le RC Strasbourg, le technicien bosnien s’apprête déjà à marquer l’histoire du championnat de France. Mais derrière ce record symbolique, une mission autrement plus importante l’attend : sauver les Canaris de la relégation…

Un record vieux de plus de 30 ans sur le point de tomber

Dès le coup d’envoi face à Strasbourg, Vahid Halilhodzic deviendra le plus vieux entraîneur à diriger un match de première division en France. À 73 ans et 158 jours, il dépassera une référence mythique du football français : Raymond Goethals, qui détenait ce record depuis 1993 lorsqu’il dirigeait l’Olympique de Marseille à 71 ans et 238 jours.

Dans une époque où les entraîneurs émergent de plus en plus jeunes, ce record pourrait tenir très longtemps. Halilhodzic s’inscrira également dans le top 6 des coachs les plus âgés ayant officié dans les cinq grands championnats européens, derrière des figures comme Roy Hodgson, Claudio Ranieri ou encore Otto Rehhagel.

Un symbole fort… mais qui reste secondaire pour l’intéressé.

Une mission maintien sous très haute pression

Car si ce record fait parler, la réalité sportive est autrement plus brûlante. Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1. À neuf journées de la fin, les Canaris accusent un retard conséquent sur les équipes hors zone rouge. L’objectif est clair : arracher au minimum une place de barragiste, voire réussir l’exploit d’un maintien direct.

Halilhodzic n’arrive pas en terrain inconnu. Lors de son premier passage sur les bords de l’Erdre, il avait déjà redressé une situation critique. Son expérience des missions sauvetage et son caractère autoritaire sont vus comme des atouts majeurs pour relancer un groupe en perte de confiance.

Mais l’âge peut-il devenir un frein ? Certains observateurs s’interrogent sur sa capacité à tenir le rythme physique et mental d’une fin de saison sous tension. D’autres estiment au contraire que son vécu, son charisme et sa méthode peuvent faire basculer la dynamique du vestiaire.

En battant le record de Goethals, Halilhodzic entre dans une catégorie très particulière : celle des entraîneurs mythiques capables de durer et d’inspirer. Mais contrairement à certains, il a déjà annoncé que cette mission serait probablement la dernière de sa carrière.

Autrement dit, tout se joue maintenant. Sauver Nantes serait un final idéal pour un technicien qui a marqué l’histoire du club, notamment comme joueur avec plus de 100 buts inscrits sous le maillot jaune et vert.