RC Lens : une grosse surprise dans la compo de Sage pour affronter Angers SCO

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Voici la compo officielle du RC Lens pour affronter Angers SCO dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, le RC Lens reçoit Angers SCO dans le but de reprendre provisoirement la tête du championnat au PSG. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Pierre Sage, qui a décidé de titulariser Florian Sotoca en lieu et place d’Abdallah Sima. Une première depuis le 20 avril dernier en Ligue 1 ! Coup d’envoi à 20h45 au stade Bollaert-Delelis.

La compo du RCL

Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Édouard, Sotoca (cap).