Revue de presse espagnole : le Barça s’offre un camouflet sur le Real Madrid, un nouvel international pour Flick

Voici venue l’heure de la revue de presse espagnole de ce samedi 21 mars 2026.

La presse catalane

Sport : « Un vivier de 650 millions »

On commence cette revue de presse par Sport, qui a fait un focus sur le total de la valeur marchande des joueurs de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Ce total atteint 650 millions d’euros, surtout grâce à Lamine Yamal, évalué à 200 millions d’euros. Une somme qui dépasse tous les joueurs du Real Madrid.

Mundo Deportivo : « Joan Garcia internacional »

De son côté, Mundo Deportivo fait ce samedi sa Une sur Joan Garcia. Le gardien du Barça a été convoqué pour la première fois de sa carrière avec la sélection espagnole pour le rassemblement du mois de mars.

La presse madrilène

Marca : « Arbeloa grandit »

Du côté de la presse madrilène, Marca parle de la montée en puissance d’Alvaro Arbeloa à la tête du Real Madrid, les Merengue restant sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues et une probante qualification en quart de finale de Ligue des Champions aux dépens de Manchester City.

AS : « Joan Garcia rejoint la Coupe du monde »

Enfin, AS consacre aussi sa Une sur la première convocation de Joan Garcia avec la Roja et s’attarde sur le duel à venir entre Alvara Arbeloa et Diego Simeone en marge du derby de ce dimanche (21h) entre le Real Madrid et l’Atlético Madrid.