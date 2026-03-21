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FRANCE

FC Barcelone Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Lewandowski, un accord attendu !

Par Fabien Chorlet - 21 Mar 2026, 11:39
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Robert Lewandowski
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En Pologne, on annonce qu’un accord devrait prochainement été trouvé entre Robert Lewandowski et le Barça pour prolonger leur aventure commune.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Alors qu’un départ semblait envisageable l’été dernier et que le club travaille déjà en coulisses pour lui trouver un successeur, l’ancien attaquant du Bayern Munich pourrait finalement rempiler avec le club blaugrana.

Lewandowski parti pour rester ?

À en croire les informations du journaliste polonais, Tomasz Włodarczyk, Robert Lewandowski voudrait rester à Barcelone, un souhait partagé par le président, Joan Laporta, et le directeur sportif, Deco. Même si aucun contrat ne serait pour l’heure sur la table, un accord serait attendu entre toutes les parties. Dans tous les cas, l’avenir du joueur de 37 ans devrait s’éclaircir en avril prochain.

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Cette saison, Robert Lewandowski a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues pour 16 buts inscrits, alternant entre titularisations et passages sur le banc.

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