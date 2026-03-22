FC Nantes : un gros coup dur vient déjà gâcher les retrouvailles d’Halilhodžić avec la Beaujoire

La victoire d’Auxerre contre Brest a mis encore plus de pression sur le FC Nantes, qui peut clairement craindre pour ses espoirs de barrages, et donc de survie en Ligue 1.

Ce samedi, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre a signé une victoire déterminante face au Stade Brestois sur le score net de 3‑0. Ce succès, obtenu au Stade Abbé‑Deschamps, constitue un tournant dans la lutte pour le maintien — une lutte dont est également très concerné le FC Nantes.

Un résultat qui fait mal au FC Nantes

Avec cette victoire, Auxerre s’éloigne de la zone rouge et place une pression encore plus forte sur ses concurrents directs. Après ce match, Nantes se trouve dans une situation encore plus délicate au classement, avec cinq points de retard sur l’AJA et la place de barragiste. Seulement, le FCN a tout de même deux matchs de retard, mais l’optimiste n’est pas vraiment de mise chez les Canaris.

Le FCN voit désormais ses chances de barrages s’amenuiser. La victoire des Bourguignons face à Brest — une équipe du milieu de tableau — met en lumière les difficultés persistantes des Canaris à récolter les points essentiels contre des concurrents directs dans la course au maintien.

Les enjeux de la fin de saison

Il reste désormais 9 matchs à jouer pour le FC Nantes, qui recevra Strasbourg ce dimanche soir pour le grand retour de Vahid Halilhodžić. Les Nantais doivent impérativement renverser la tendance lors des prochaines rencontres pour espérer accrocher les barrages. La défaite d’Auxerre face à d’autres équipes du haut de tableau avait laissé un espoir, mais ce succès face à Brest est un vrai coup dur. D’autant plus que le calendrier nantais est dantesque avec des matchs face Strasbourg, Rennes, Marseille ou encore Lens parmi les adversaires plus relevés.

Pour le FC Nantes, l’objectif est clair : prendre des points rapidement pour se donner espoir. Dans ce contexte, les prochaines affiches face à des concurrents directs pourraient devenir de véritables finales. La pression monte sur coach Vahid et les joueurs, qui doivent faire preuve d’une grande solidarité pour inverser la tendance.