Si la vente de l’OM ne semble pas à l’ordre du jour, la présence au club de l’influent Alessandro Antoniello pourrait laisser penser le contraire.

Même si aucune transaction n’est imminente, Frank McCourt conserve un atout majeur au sein de l’OM : Alessandro Antoniello. Proche de Pablo Longoria et à l’origine de nombreux partenariats internationaux, Antoniello est reconnu pour son carnet d’adresses extrêmement fourni, capable d’ouvrir des portes jusque-là inaccessibles pour le club phocéen.

Pour Kobi, observateur attentif de l’OM, sa présence est un vrai avantage : « Alessandro Antoniello, au carnet d’adresses très fourni, est une bénédiction pour Frank McCourt, lui qui recherche activement de nouveaux partenaires/investisseurs pour rentrer dans le capital de l’OM ». Son rôle dépasse largement le cadre administratif, puisqu’il est devenu un véritable facilitateur dans la construction de relations et d’accords internationaux pour le club ces derniers mois.

Antoniello, la clé de voûte de l’avenir de l’OM ?

Antoniello, qui avait d’abord été annoncé sur le départ de l’OM, est aujourd’hui au cœur des stratégies de développement et pourrait devenir un pivot dans l’éventuelle arrivée de nouveaux investisseurs. Son influence, son réseau et sa connaissance fine du club en font un interlocuteur clé pour McCourt, capable de transformer des opportunités en partenariats concrets.

Même si la vente de l’OM reste pour l’instant hypothétique, la présence d’Antoniello rassure et montre que le club se prépare pour l’avenir. Pour Frank McCourt, conserver cet atout pourrait bien faire la différence si le moment venait à se présenter, donnant à l’OM la possibilité de franchir un nouveau cap sur le plan financier et stratégique.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France