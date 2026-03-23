RC Lens : une décision inattendue qui tombe à pic pour Pierre Sage

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C’est une nouvelle qui tombe à pic pour le RC Lens. À l’approche d’un sprint final intense, Pierre Sage va pouvoir compter sur un Mamadou Sangaré reposé. Le milieu lensois ne rejoindra finalement pas la sélection du Mali pendant cette trêve internationale.

Une décision forte, prise en concertation avec le joueur… et qui pourrait peser lourd pour la fin de saison des Sang et Or.

RC Lens : Sangaré laissé au repos, le sélectionneur tranche

Alors qu’il figurait initialement dans la liste du Mali pour affronter la Russie le 30 mars, Mamadou Sangaré a finalement été exempté. Son sélectionneur, Tom Saintfiet, a préféré privilégier la récupération de son joueur.

« Il a besoin d’un peu de temps off, il est un peu fatigué. »

Un choix logique au vu de l’enchaînement impressionnant du milieu de terrain cette saison.

RC Lens : une charge énorme enfin allégée

Depuis le début de l’exercice, Mamadou Sangaré enchaîne sans relâche. Entre ses performances en club et ses convocations internationales, le Lensois affiche un volume de jeu impressionnant.

2 012 minutes avec Lens

696 minutes avec le Mali

570 minutes avec le Rapid Vienne

Soit un total de 3 278 minutes disputées cette saison. Un rythme infernal qui justifie pleinement cette pause bienvenue.

Même vendredi face à Angers, où Lens menait 3-0 à la pause, sa sortie à la mi-temps avait déjà interrogé. Cette gestion s’inscrit désormais dans une logique claire : préserver un élément clé.

RC Lens : un atout frais pour un calendrier brûlant

Ce repos tombe au moment idéal. À la reprise, Lens va enchaîner avec deux rendez-vous majeurs :

un déplacement à Lille

la réception du PSG

Deux chocs qui pourraient peser lourd dans la course à l’Europe… voire plus.

Avec un Sangaré reposé, Pierre Sage récupère un joueur essentiel à l’équilibre de son équipe, capable de faire la différence dans les moments clés.

RC Lens : un signal fort pour la fin de saison

En choisissant de ménager son joueur, le Mali envoie aussi un message fort : Mamadou Sangaré est un élément précieux, à préserver sur la durée.

Discipliné, intelligent dans le jeu et en pleine progression, le milieu lensois s’impose comme une pièce maîtresse du projet artésien.

Pour Lens, cette “non-convocation” a tout d’une excellente nouvelle. Et dans une fin de saison où chaque détail compte, cela pourrait bien faire la différence.