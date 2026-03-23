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FRANCE

OM : Coup dur pour Mason Greenwood, une mauvaise nouvelle est arrivée

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 13:13
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C’est un véritable coup dur qui pourrait frapper l’Olympique de Marseille. Touché lors d’un contact particulièrement violent face à Lille, Mason Greenwood est désormais au cœur de toutes les inquiétudes.

L’attaquant anglais, pièce maîtresse de l’attaque marseillaise, doit passer des examens médicaux. Et du côté de l’OM, l’attente est particulièrement tendue.

Un choc qui fait polémique

Tout est parti d’un duel musclé avec Verdonck. Une intervention jugée très dangereuse, qui aurait pu voire valoir un carton rouge. Finalement, l’arbitre n’a sorti qu’un jaune, déclenchant incompréhension et colère côté marseillais.

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Résultat : Mason Greenwood est resté au sol, touché, laissant planer un gros doute sur son état physique.

La mauvaise nouvelle pour le joueur et pour l’OM

Au-delà de l’aspect médical, cette situation tombe au pire moment pour l’attaquant.

Avant cette rencontre, Greenwood dominait le classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 réalisations. Mais pendant ce temps, Joaquin Panichelli a frappé fort avec un doublé contre Nantes, prenant seul la tête avec 16 buts.

Un renversement symbolique, alors que Greenwood semblait bien parti pour terminer meilleur buteur du championnat.

Un enjeu sportif… et financier

Cette blessure potentielle pourrait avoir des conséquences bien plus larges pour l’Olympique de Marseille.

Sur le plan sportif d’abord, avec un joueur clé potentiellement absent dans le sprint final. Mais aussi sur le plan économique : Greenwood est aujourd’hui l’un des joueurs les plus bankables de l’effectif.

Très suivi sur le marché, il représente une valeur marchande élevée pour l’OM en vue du prochain mercato. Une blessure sérieuse pourrait refroidir certains prétendants… et faire chuter sa cote.

Verdict attendu, tension maximale

Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers les examens médicaux. Marseille retient son souffle.

Car derrière ce choc, c’est peut-être bien plus qu’un simple match qui se joue : une fin de saison, un titre de meilleur buteur… et peut-être même un transfert majeur cet été.

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