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FRANCE

OM : un retour inattendu déjà dans les têtes pour remplacer Habib Beye ?

Par Louis Chrestian - 23 Mar 2026, 16:00
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À Marseille, tout peut aller très vite. Malgré un contrat signé jusqu’en 2027, l’avenir d’Habib Beye est déjà entouré d’incertitudes. Et en coulisses, un nom bien connu commence à circuler avec insistance.

Une dynamique inquiétante qui fragilise Beye

Depuis la reprise de l’équipe, les résultats de l’OM peinent à convaincre. La défaite face à Lille (2-1) au Vélodrome a relancé toutes les interrogations.

Avec une obligation claire de finir dans le top 3, chaque faux pas pèse lourd. Et dans ce contexte tendu, la position d’Habib Beye pourrait rapidement être remise en question.

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Un été qui s’annonce explosif à Marseille

Le départ acté de Pablo Longoria ouvre une nouvelle ère. Et avec lui, c’est toute l’organisation du club qui pourrait être repensée.

Medhi Benatia, très impliqué dans la nomination de Beye, pourrait lui aussi quitter le navire. De quoi pousser la direction à envisager un nouveau cycle complet.

Frank McCourt pourrait alors être tenté de repartir sur des bases totalement différentes, avec un projet renouvelé.

Didier Deschamps, le retour qui fait rêver

Et si la solution venait du passé ?

Didier Deschamps, dernier entraîneur à avoir offert un titre de champion de France à l’OM en 2010, sera libre après la Coupe du Monde avec l’équipe de France.

Un profil expérimenté, respecté, et qui connaît parfaitement la maison. Interrogé récemment, l’intéressé n’a d’ailleurs fermé aucune porte :

« Je ne sais pas, j’ai rien décidé. J’ai plusieurs possibilités. Je me laisse du temps, je ne m’interdis rien. »

Une déclaration qui suffit à alimenter toutes les spéculations.

Un retour possible… mais loin d’être évident

Si l’idée séduit sur le papier, la réalité est plus complexe. Les relations passées, notamment avec certains acteurs du club et des groupes de supporters, pourraient freiner un éventuel retour.

Le contexte marseillais reste particulier, et rien ne garantit que toutes les conditions soient réunies.

Une question déjà sur toutes les lèvres

Pour l’instant, Habib Beye est toujours en place. Mais à Marseille, les équilibres sont fragiles et les décisions peuvent basculer rapidement.

Une chose est sûre : en cas de changement, le club pourrait bien se tourner vers une figure forte.

Et un nom revient déjà avec insistance.

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