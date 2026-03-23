Liga : le Real Madrid crée une nouvelle polémique, le FC Barcelone encore dans la tempête !

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La polémique enfle en Espagne. Malgré sa victoire dans le derby madrilène (3-2), le Real Madrid s’estime une nouvelle fois lésé par l’arbitrage. Et comme souvent ces dernières saisons, le rival historique, le FC Barcelone, se retrouve indirectement au cœur des tensions.

L’expulsion de Valverde met le feu aux poudres

Le derby face à l’Atlético de Madrid a basculé dans la polémique après l’expulsion de Federico Valverde. Coupable d’un tacle violent par derrière sur Álex Baena, le milieu uruguayen a été exclu directement par l’arbitre.

Une décision jugée excessive par les dirigeants madrilènes, convaincus que le geste méritait seulement un avertissement.

Dans les coulisses du Santiago Bernabéu, la colère est montée d’un cran, certains estimant même que cette sanction aurait pu coûter cher au club dans la course au titre si le résultat final avait été différent.

Le spectre de l’affaire Negreira ressurgit

Selon plusieurs médias proches du club merengue, dont AS, le sentiment d’injustice ne date pas d’hier. Le nom de l’ancienne affaire Negreira — liée à des soupçons de favoritisme arbitral autour du Barça — continue d’alimenter les discussions.

Du côté madrilène, on assure que certaines décisions arbitrales favorables aux Blaugranas quelques heures plus tôt auraient été « oubliées », renforçant l’idée d’un traitement différencié entre les deux géants espagnols.

Sur Real Madrid TV, les commentaires ont été particulièrement virulents :

« C’est un scandale, une honte. Ce n’est jamais rouge. L’arbitre a essayé de pourrir le derby… et de pourrir le Real Madrid. »

Une sortie qui illustre la tension permanente entre le club présidé par Florentino Pérez et les instances arbitrales espagnoles.

Une Liga sous haute pression

Dans un championnat où chaque point peut faire basculer le titre, ces polémiques prennent une ampleur considérable. Le Real reste persuadé d’être désavantagé, tandis que le Barça continue d’avancer en tête avec des performances offensives impressionnantes.

Cette guerre des nerfs autour de l’arbitrage pourrait bien peser sur la fin de saison, alimenter les rivalités et mettre encore plus de pression sur les arbitres.

Une chose est sûre : en Espagne, la bataille pour la Liga ne se joue pas seulement sur le terrain… mais aussi dans les coulisses.