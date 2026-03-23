OM : Longoria réagit à son départ… et zappe complètement Benatia !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un jour après la défaite de l’OM face au LOSC, le club marseillais a officialisé ce lundi le départ de Pablo Longoria. Après six années de bons et loyaux services, le président espagnol n’est plus dirigeant à l’OM. L’Espagnol a posté un long message d’adieu sur LinkedIn.

Le départ de Pablo Longoria de l’Olympique de Marseille continue de faire beaucoup réagir. Quelques heures après l’officialisation de la fin de son aventure sur la Canebière, l’ancien président phocéen a publié un long message particulièrement émouvant sur LinkedIn, revenant sur ses six années passées à la tête du club.

Un texte dense, réfléchi et profondément humain, qui a touché de nombreux supporters marseillais.

« Un chapitre important et significatif »

Dans ce message, Pablo Longoria évoque d’abord l’émotion liée à la fin de cette aventure.

« Je viens de clôturer un chapitre important et très significatif de ma carrière. Écrire ce message suscite un mélange d’émotions. »

Arrivé à Marseille avec « de l’énergie, des idées et l’ambition de construire quelque chose de significatif », l’Espagnol explique qu’il ne mesurait pas alors l’ampleur de ce que représenterait l’expérience olympienne.

Au fil du temps, il affirme avoir compris que le football dépasse largement le cadre sportif. Pour lui, diriger un club consiste aussi à bâtir un modèle durable, compétitif et utile à la société, une vision moderne du rôle institutionnel d’un grand club européen.

Une pression constante mais formatrice

Longoria insiste également sur la spécificité marseillaise.

Selon lui, l’OM est un club qui exige engagement total, passion et capacité à décider sous pression permanente. Une réalité qu’il dit avoir assumée « avec honnêteté et sens des responsabilités ».

Il remercie aussi Frank McCourt pour la confiance accordée durant ces années, soulignant que cette période a profondément façonné sa compréhension du football contemporain, devenu une industrie mondiale mais qui reste avant tout une aventure humaine faite d’émotions et de liens.

Un hommage appuyé aux supporters et aux salariés

Dans la dernière partie de son message, Pablo Longoria a tenu à remercier toutes les composantes du club :

les employés

les entraîneurs

les joueurs

et surtout les supporters

Il insiste sur le fait que le lien entre un club et son public reste l’essence même du football, malgré la transformation économique et médiatique du sport.

« Je termine ce chapitre avec respect, perspective et gratitude. »

Une conclusion sobre mais lourde de sens pour celui qui aura marqué une période agitée mais intense de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille.

Une page se tourne… et maintenant ?

Ce message pourrait aussi être le début d’un nouveau cycle pour Pablo Longoria. Très apprécié sur le marché européen pour ses compétences de dirigeant et de bâtisseur de projet, l’Espagnol devrait rapidement rebondir.

Du côté de Marseille, son départ ouvre une période d’incertitude mais aussi de reconstruction.

Une chose est sûre : l’empreinte de Longoria restera forte dans la mémoire du club et de ses supporters. Un Longoria qui n’a pas eu un mot pour Medhi Benatia, on l’aura bien noté…