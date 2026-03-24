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Flou total à Marseille… mais une tendance se confirme. Alors que des rumeurs évoquaient un possible revirement, Mehdi Benatia est toujours sur le départ de l’OM à l’intersaison.

Le doute n’aura pas duré longtemps. Ces dernières heures, une rumeur a évoqué un possible maintien de Mehdi Benatia à l’OM cet été, sous certaines conditions. Mais selon Karim Attab, la situation est en réalité beaucoup plus claire.

« Rien n’a changé »

Dans une prise de parole sans ambiguïté sur X, le journaliste de Maritima a calmé les spéculations : « Pour l’instant rien n’a changé selon mes infos. Mehdi Benatia devrait bien quitter l’OM à l’issue de cette saison. C’est ce qui a été convenu il y a quelques semaines et le Directeur du Football de l’OM ne devrait pas changer d’avis. » Un message limpide qui refroidit sérieusement la piste d’un retournement de situation.

Après Longoria, un nouveau départ

Ce dossier s’inscrit dans un contexte global agité à Marseille. Après les tensions autour de Pablo Longoria, dont le départ a été officialisé hier, l’avenir de Mehdi Benatia apparaît de plus en plus scellé. Malgré son rôle important dans l’organigramme sportif, le directeur du football devrait donc tourner la page dans les prochains mois.

Une fin déjà actée à l’OM ?

Sauf énorme retournement de situation, la décision semble prise en interne depuis plusieurs semaines. Reste désormais à savoir comment l’OM gérera cette transition stratégique, alors que les enjeux sportifs restent majeurs en cette fin de saison. Une chose est sûre, le feuilleton Mehdi Benatia est loin d’avoir livré tous ses rebondissements.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France