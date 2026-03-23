OM : Medhi Benatia pose ses conditions pour rester à l’OM !

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C’est un nouveau rebondissement qui secoue l’Olympique de Marseille. Annoncé sur le départ, Medhi Benatia pourrait finalement rester selon les informations de Media Foot… mais pas à n’importe quel prix.

En coulisses, le directeur du football pose désormais ses conditions. Et elles pourraient tout changer pour l’avenir du club.

Un départ annoncé… puis remis en question

Après les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, Medhi Benatia semblait lui aussi prêt à quitter l’OM. Le fameux pacte entre les trois hommes laissait peu de place au doute.

Et pourtant, tout a basculé.

Frank McCourt a réussi à convaincre Benatia de rester jusqu’à la fin de la saison, dans un contexte déjà très instable. Mais depuis, la situation évolue.

Des exigences claires pour continuer

Si Benatia envisage désormais de prolonger l’aventure, ce sera sous certaines conditions :

La première est sportive : une qualification en Ligue des Champions. Sans cela, les moyens financiers risquent d’être limités… et le projet moins ambitieux.

La seconde est structurelle : plus de pouvoir.

Benatia souhaite avoir une plus grande liberté dans la gestion du mercato, avec un rôle central dans les décisions. Moins de contraintes, plus d’autonomie… et potentiellement les pleins pouvoirs.

INFO @MediaFootInside : En coulisses, les chances de voir Medhi Benatia poursuivre la saison prochaine à l'OM sont de plus en plus grandes. Sous conditions…https://t.co/MieHWZ6ANA — MediaFoot (@MediaFootInside) March 23, 2026

Vers un nouveau patron à l’OM ?

Avec le départ de Pablo Longoria, l’organigramme du club est en pleine recomposition.

Dans ce contexte, Medhi Benatia pourrait s’imposer comme l’homme fort du projet marseillais. Une évolution majeure, qui changerait l’équilibre interne du club.

Mais pour cela, il attend des garanties claires de la part de Frank McCourt.

Un avenir encore flou

Aujourd’hui, rien n’est encore acté. Mais une chose est sûre : la tendance a évolué.

Benatia n’exclut plus de rester… à condition que le projet corresponde à ses ambitions.

Un été décisif en perspective

Entre incertitudes sportives, changements en interne et ambitions élevées, l’OM s’apprête à vivre un été crucial.

Et au cœur de ce futur projet, un homme pourrait bien tout décider.

À condition que ses exigences soient entendues.