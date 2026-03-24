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FRANCE

FC Barcelone Mercato : Deco active la nouvelle piste d’un grand nom, un petit génie s’offre au Barça ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mar 2026, 13:10
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Andrea Cambiaso (Juve)
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Malgré des moyens limités, le FC Barcelone prépare un mercato estival ambitieux. Andrea Cambiaso, latéral polyvalent de la Juventus, est dans le viseur, tandis que l’ailier norvégien Andreas Schjelderup s’offre au club et pourrait compléter l’attaque si Marcus Rashford venait à partir.

Le FC Barcelone rêve en grand cet été. D’abord, le club catalan cherche à renforcer sa défense. Selon Sport, le profil d’Andrea Cambiaso a retenu l’attention. Titulaire indiscutable à la Juventus Turin depuis 2022, le latéral polyvalent, homonyme du mythique Esteban Cambiasso, a été suivi par de grands clubs européens comme Manchester City. La publication espagnole indique que les Catalans ont inscrit son nom sur leur liste de transferts pour le mercato estival, afin d’apporter fiabilité et polyvalence à une défense en quête de stabilité.

Schjelderup, le petit génie norvégien

En attaque, le FC Barcelone suit de près Andreas Schjelderup, l’ailier de Benfica, surtout si Marcus Rashford venait à quitter le club. Dans un entretien accordé à TV2, le joueur du Benfica Lisbonne s’est montré enthousiaste face aux rumeurs : « Je n’en avais jamais entendu parler, mais ce serait formidable si c’était vrai », a-t-il confié. Le jeune Norvégien attire l’attention grâce à sa technique, sa vitesse et sa capacité à créer le jeu, ce qui en ferait un renfort idéal pour le secteur offensif du Barça.

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Une stratégie de mercato claire

Avec l’été qui approche, Deco et les dirigeants du FC Barcelone semblent avoir une stratégie bien définie : renforcer à la fois la défense et l’attaque tout en anticipant un départ possible de Rashford. L’objectif est clair : consolider l’équipe pour rester compétitif en Liga et en Ligue des Champions malgré des moyens financiers plus limités que lors des mercatos précédents.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

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