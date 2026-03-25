ASSE Mercato : une recrue hivernale en grande difficulté

Alors que AS Saint-Étienne vit une deuxième partie de saison euphorique depuis l’arrivée de Philippe Montanier, tout le monde ne profite pas de cette dynamique positive. Si certaines recrues hivernales ont immédiatement apporté une plus-value, d’autres vivent des débuts beaucoup plus compliqués. C’est le cas d’Aboubaka Soumahoro… mais aussi du jeune Marten Paalberg, dont l’intégration tarde à se concrétiser.

Soumahoro pas encore utilisé par Montanier à l’ASSE

Arrivé cet hiver en prêt en provenance du Hamburger SV, Soumahoro était censé renforcer une défense stéphanoise alors en souffrance. Sur le papier, son profil de gaucher puissant passé par le Paris FC en L2 représentait une option intéressante pour densifier la concurrence.

Mais depuis, le contexte sportif a totalement changé. Avec les arrivées de Julien Le Cardinal et d’Abdoulaye Kanté, les Verts ont retrouvé une solidité impressionnante. Résultat : Soumahoro n’a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 2 et n’a même pas été convoqué lors des deux dernières journées.

La hiérarchie semble désormais bien établie, notamment grâce au retour en forme de Mickaël Nadé, redevenu incontournable dans l’axe. L’ASSE reste sur plusieurs clean sheets consécutifs et Montanier n’a aucune raison de modifier une défense qui fonctionne parfaitement dans le sprint final.

Une situation bloquée… même en réserve

La situation du défenseur est d’autant plus délicate qu’il ne peut pas se relancer facilement avec la réserve. Non qualifié pour évoluer en National 3, il ne peut participer qu’au Challenge Espoirs, une compétition moins exposée et moins rythmée.

Dans ces conditions, difficile pour Soumahoro de marquer des points auprès du staff. Coincé entre un groupe pro performant et un manque de temps de jeu ailleurs, il vit aujourd’hui une véritable impasse sportive. À six journées de la fin, ses chances de s’imposer semblent très faibles, sauf improbable coup du sort ou blessure dans le secteur défensif.

Paalberg, un talent prometteur freiné

Autre recrue hivernale en difficulté : Marten Paalberg. À seulement 17 ans, l’attaquant était arrivé avec une vraie curiosité autour de son potentiel. Rapidement intégré au groupe professionnel, il avait même fait forte impression lors de ses premières séances d’entraînement.

Mais une blessure est venue stopper net son élan. Depuis son arrivée dans le Forez, le jeune Estonien est resté éloigné des terrains, retardant ses débuts et son adaptation au football français. Une situation frustrante pour le joueur… mais aussi pour le club, qui comptait sur lui pour apporter de la fraîcheur offensive.

Dans un effectif lancé vers la montée, Montanier privilégie logiquement les certitudes et l’expérience. Paalberg devra donc probablement attendre la préparation estivale pour réellement postuler à une place dans la rotation.

Un mercato hivernal réussi à l’ASSE… mais pas pour tout le monde

Si le recrutement stéphanois est globalement salué pour avoir transformé l’équipe, tous les paris ne sont pas encore gagnants, entre un Soumahoro bloqué par la concurrence et un Paalberg freiné par les pépins physiques.