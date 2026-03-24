L’OM rend un bel hommage à Dimitri Payet, faut-il y voir un signe ?

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Une page majeure de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille s’est tournée ce week-end. À 39 ans, Dimitri Payet a officiellement annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Une décision symbolique, révélée à la mi-temps du match entre l’OM et le LOSC, qui a immédiatement suscité une vague d’émotion chez les supporters marseillais. Quelques jours plus tard, le club phocéen a tenu à rendre un hommage appuyé à celui qui restera l’un des joueurs les plus marquants de son histoire récente. Une longue vidéo retraçant les moments forts de son parcours sous le maillot olympien a été publiée, provoquant déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

« Je prends ma retraite » : l’annonce forte de Payet

Dimanche soir, Dimitri Payet a pris la parole avec émotion pour officialiser la fin de son aventure dans le football professionnel.

« Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien. » Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari! J'en profite

Le meneur de jeu réunionnais a ensuite tenu à remercier toutes les personnes qui ont jalonné sa carrière.

« Je vais prendre deux minutes pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi. »

Un discours simple mais sincère, à l’image d’un joueur souvent décrit comme passionné et profondément attaché aux clubs où il a évolué.

Une carrière marquée par l’OM et les grandes soirées européennes

Passé notamment par FC Nantes, LOSC Lille ou encore AS Saint-Étienne, Dimitri Payet restera toutefois indissociable de son histoire avec l’Olympique de Marseille.

Durant neuf saisons et plus de 320 matchs sous le maillot olympien, il s’est imposé comme l’un des symboles du club. Buts spectaculaires, passes décisives inspirées et performances décisives lors des grandes soirées européennes ont forgé sa légende.

L’OM n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler dans la vidéo hommage diffusée ce mardi.

« Merci pour tout, Dim. Entre buts mémorables et inspirations fantastiques, il fut l’artisan des grandes soirées marseillaises pendant neuf saisons. Dimitri, l’homme, passionné. Payet, l’artiste, abonné aux superlatifs. »

Des mots forts qui traduisent l’impact laissé par le joueur dans le cœur des supporters.

Au-delà des statistiques, Dimitri Payet a incarné une certaine idée du football marseillais : spectaculaire, imprévisible et profondément émotionnel. Son influence dans le vestiaire, sa créativité sur le terrain et son attachement affiché au club ont contribué à renforcer son statut particulier.

Son départ marque la fin d’une génération et ouvre une nouvelle ère pour l’OM, toujours en quête de repères et d’ambitions élevées. Mais l’héritage laissé par Payet restera longtemps dans les mémoires.

La vidéo publiée par le club en témoigne déjà : en quelques minutes, elle rappelle combien le numéro 10 a su faire vibrer le Vélodrome et marquer durablement l’histoire olympienne, lui dont il est question d’un retour au club, puisqu’il dispose d’une clause de reconversion et qu’il n’a jamais caché son envie de revenir à l’OM. Une certitude : cet hommage appuyé montre que l’amour entre Payet et l’OM est partagé. Pour le reste, il appartiendra à Frank McCourt de décider…