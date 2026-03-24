FC Nantes : Anthony Lopes déclenche une guerre des supporters !

La défaite du FC Nantes face au RC Strasbourg (2-3) continue de faire couler beaucoup d’encre. Au cœur des débats, la prestation du gardien Anthony Lopes, vivement critiqué après une action décisive dans le temps additionnel. Entre analyses tranchées et réactions passionnées des supporters, le portier portugais se retrouve aujourd’hui au centre d’une véritable tempête médiatique.

Une erreur fatale au FC Nantes dans les dernières secondes

Alors que Nantes pensait arracher un point précieux dans la lutte pour le maintien, un coup franc de Julio Enciso a totalement fait basculer la rencontre. Lopes a d’abord réalisé un arrêt, mais a repoussé le ballon plein axe, offrant une seconde opportunité aux Strasbourgeois.

Une première tentative de Sebastian Nanasi a été repoussée… avant que Joaquín Panichelli ne conclue finalement l’action. Une séquence symptomatique des difficultés actuelles des Canaris, souvent pénalisés par des erreurs individuelles dans les moments clés.

Daniel Riolo charge Lopes

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo n’a pas hésité à pointer la responsabilité du gardien nantais avec ironie.

« Il est beau l’arrêt d’Anthony Lopes sur le troisième but !!! C’est sympa de remettre le ballon dans les pieds strasbourgeois. Franchement c’est un craquage. »

Une sortie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et relancé le débat autour du niveau actuel du portier, arrivé avec l’étiquette d’un joueur d’expérience censé stabiliser la défense nantaise.

Le suiveur du club Emmanuel Merceron a lui aussi livré une analyse sévère.

« Les perfs de Lopes depuis le départ de Castro, c’est assez terrible. Il est investi, il a de la volonté, mais sur le terrain, c’est une petite cata. »

Les supporters divisés entre critiques et soutien

Sur les réseaux sociaux, la prestation d’Anthony Lopes a déclenché une véritable guerre d’opinions. Certains fans pointent son manque d’autorité dans la surface et ses relances jugées trop dangereuses.

« Il ne bloque jamais un ballon et boxe souvent plein axe. Même quand il sauve un but, il redonne une chance à l’adversaire », estime un supporter.

D’autres évoquent une saison compliquée malgré un état d’esprit irréprochable.

« Il fait une mauvaise année sur le terrain très clairement, même s’il montre beaucoup d’envie. »

Mais le gardien portugais conserve aussi des soutiens fidèles. Plusieurs supporters rappellent les difficultés collectives du FC Nantes.

« Il fait ce qu’il peut avec une défense en carton », défend un fan, tandis qu’un autre ajoute : « Allez dans les buts les gars, la défense fait les plots aussi. »

Dans un contexte de lutte pour le maintien, chaque performance individuelle prend une importance décuplée. Pour Anthony Lopes, la fin de saison s’annonce sous haute pression.

Une chose est sûre : entre critiques acerbes et soutien passionné, le portier nantais reste plus que jamais au cœur des débats. Et la moindre prestation sera scrutée de près dans les prochaines semaines.