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FRANCE

Real Madrid : un autre Bleu que Mbappé victime d’une erreur médicale !

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 22:08
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Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé lors d'un entraînement du Real Madrid.
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Même si Kylian Mbappé a démenti la rumeur selon laquelle le staff médical du Real Madrid se serait trompé de jambe concernant sa blessure, un autre Bleu de l’effectif a été victime de la même erreur.

Ce soir, depuis Boston où l’équipe de France s’entraîne avant d’affronter le Brésil en amical demain, Kylian Mbappé a tenu à mettre les pendules à l’heure : « L’information qui dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou n’est pas vraie. Comme je l’ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation parce que quand tu ne communiques pas, tu laisses la porte ouverte aux interprétations. Avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication assez claire, que ce soit à Madrid ou à Paris où j’ai été accompagné par le docteur et le kiné. Je n’ai jamais été un joueur, ou un homme, qui a des regrets. La seule chose que je vois, c’est le présent et le futur proche. Je suis content de me sentir bien, de prendre du plaisir à nouveau sur le terrain, et je le dois d’une certaine manière à mon club. Je suis très content d’être ici ».

Une IRM à la jambe droite alors que Camavinga est blessé à la gauche !

Dont acte. Sauf qu’au même moment, L’Equipe publiait un article concernant cette histoire rocambolesque et assure qu’Eduardo Camavinga aurait vécu la même mésaventure ! Blessé à la cheville gauche le 3 décembre à Bilbao, le milieu de terrain aurait vu le staff médical du Real Madrid réaliser une IRM sur sa jambe droite le lendemain ! Comme rien n’a été détecté, il a été déclaré apte pour le service et était d’ailleurs sur la feuille de match le week-end suivant contre le Celta Vigo, avant de manquer les quinze jours suivants de compétition après avoir fait sérieusement constater sa blessure !

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Kylian Mbappé a-t-il voulu la jouer « corporate » en couvrant le service médical de son club après son énorme erreur ? C’est possible. Car l’information a été confirmée par plusieurs médias espagnols. Il semblerait donc qu’il y ait un vrai service au Real Madrid. Surtout que d’autres informations tout aussi inquiétantes ont fuité…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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