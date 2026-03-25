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[16:12]Real Madrid : après le scandale Mbappé, 2 nouvelles révélations hallucinantes
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FRANCE

Real Madrid : après le scandale Mbappé, 2 nouvelles révélations hallucinantes

Par Raphaël Nouet - 25 Mar 2026, 16:12
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Alvaro Carreras félicitant Franco Mastantuono lors de Real Madrid-Villarreal.
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Les langues commencent à se délier concernant ce qui se passe au Real Madrid. Il semblerait que le plus grand club du monde est gangréné par l’amateurisme et le laisser-aller…

Depuis hier et la révélation que le staff médicale du Real Madrid s’est trompé de genou concernant la blessure de Kylian Mbappé, les révélations se multiplient. Et s’il n’y a pas pire que le fait d’avoir ausculté la jambe droite de la star française alors qu’elle souffrait de la gauche, on se rend compte avec les deux nouvelles polémiques que la Maison Blanche est peut-être le plus grand club du monde mais qu’à certains niveaux, elle est gangrénée par l’amateurisme et le laisser-aller. Ce qui explique peut-être ses résultats décevante depuis maintenant un an et demi…

La nutritionniste remplacée par… Chat GPT !

Première bombe, lancée par l’ancienne nutritionniste du Real Madrid, Itziar Gonzalez. On se rappelle que cette dernière a été virée parce qu’elle s’opposait aux méthodes du secteur médical. Ce dernier a fini par avoir sa peau mais quand on voit l’erreur commise avec Kylian Mbappé, on se rend compte que ce n’était pas elle le problème. Itziar Gonzalez, donc, a révélé sur Instagram que le Real Madrid demandait à… « la version gratuite de Chat GPT » quels compléments alimentaires donner aux joueurs et s’en tenait aux réponses de l’intelligence artificielle ! Sans parler du fait que chaque joueur a des besoins nutritionnels différents, le fait que le Real Madrid utilise la version gratuite de l’IA en dit long sur les économies de bouts de chandelle faites en interne pour permettre de verser des fortunes aux joueurs…

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Un joueur mis à l’écart pour ses sorties nocturnes

Autre bombe : selon l’insider Inaki Angulo, un Merengue qui n’est pas blessé aurait été mis à l’écart pour ses sorties nocturnes répétées ainsi que des comportements suspects. Les supporters du Real ont sorti deux noms : Franco Mastantuono et Alvaro Carreras. Mais ce dernier a manqué les derniers matches d’abord pour suspension, ensuite à cause d’un problème au mollet. L’Argentin, lui, a démarré la saison dans la peau d’un titulaire avant de sortir du onze en raison des difficultés défensives de l’équipe.

S’agit-il d’un des deux ou d’un troisième joueur ? En tout cas, il se confirme que c’est un grand n’importe quoi au Real Madrid. Passé à côté de tous ses objectifs depuis un an et demi, le géant espagnol devrait peut-être commencer par faire le ménage en interne avant de songer à recruter de nouvelles stars cet été…

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)
07/04 : Real Madrid-Bayern Munich (quart de finale aller de la Champions League)
12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)
14/04 : Bayern Munich-Real Madrid (quart de finale retour de la Champions League)
19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)
22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)
17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)
24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

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