Après la démonstration de l’ASSE contre Annecy (4-0), Patrick Guillou s’est enflammé pour Philippe Montanier. Une sortie qui ressemble aussi à une pique déguisée pour l’ère Horneland.

L’ASSE impressionne et Patrick Guillou ne cache plus son enthousiasme. Après la large victoire face à Annecy (4-0), l’ancien défenseur des Verts a livré une chronique élogieuse dans Le Progrès, mettant en avant la transformation spectaculaire de l’équipe sous Philippe Montanier.

Giflés 4-0 à l’aller, les Stéphanois ont répondu avec autorité dans un Geoffroy-Guichard en fusion. En 60 minutes, Kévin Pedro, Irvin Cardona, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont plié la rencontre. Une première période notamment à sens unique, résumée parfaitement par Guillou : « Les Annéciens ont fondu comme neige au soleil : 45 minutes à sens unique. »

Montanier change tout à l’ASSE

Pour Guillou, cette victoire n’est pas anodine. Elle symbolise surtout une véritable métamorphose collective. L’ASSE enchaîne un septième match sans défaite et s’impose désormais comme un sérieux candidat à la montée. Le consultant insiste sur l’impact direct de Philippe Montanier : « Chaque joueur progresse, grandit et se révèle. » Un constat fort, qui souligne la montée en puissance individuelle mais aussi la cohérence retrouvée du collectif. Le passage au 3-4-3 est également salué : « Plus flexible, il permet aux joueurs de mieux s’exprimer. » Un système qui libère les initiatives, favorise les décalages et redonne de la fluidité au jeu stéphanois.

Une pique à peine déguisée à Horneland

Derrière ces louanges, difficile de ne pas voir une critique indirecte de l’ère Horneland. Là où l’ASSE semblait perdue, fragile mentalement et sans repères, Guillou décrit aujourd’hui une équipe libérée : « Les mécanismes du stress sont brisés. » Le contraste est frappant. Les prises de décision sont plus rapides, le bloc est mieux structuré, et même défensivement, les Verts affichent une solidité retrouvée avec des replis efficaces.

Une ASSE transformée

Le constat de Guillou est sans appel : « Quelle métamorphose, quelle symbiose. » En quelques semaines, Saint-Étienne a changé de dimension. Portée par un collectif retrouvé et un entraîneur qui a su redonner confiance à son groupe, l’ASSE avance désormais avec ambition. Et dans cette dynamique, difficile de ne pas voir que certains anciens choix ou anciennes méthodes sont aujourd’hui remis en question. Montanier, lui, avance. Et les Verts rêvent à nouveau.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2