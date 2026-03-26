Prévu le 18 avril, le match entre le SC Bastia et l’ASSE pourrait se jouer sur terrain neutre. Deux stades sont envisagés, qui pourraient permettre aux supporters verts de préparer une nouvelle invasion.

Depuis que les résultats de l’AS Saint-Etienne sont à la hauteur de leurs attentes, c’est-à-dire depuis l’arrivée de Philippe Montanier début février, seule la commission de discipline empêche les supporters verts de remplir le Chaudron. Sans les diverses sanctions ayant empêché les kops de faire le plein, le Chaudron afficherait complet. A l’extérieur, les fans stéphanois sont aussi très présents, obligeant certains clubs à agrandir leur parcage extérieur, comme récemment à Pau. Mais il se pourrait qu’une affiche historique batte prochainement tous les records.

Bastia-ASSE joué à Gueugnon ou à Charléty ?

Cette affiche, c’est Bastia-ASSE. Elle est prévue le 18 avril et devrait normalement se dérouler à Furiani. Sauf que l’enceinte corse a été sanctionnée d’un match de fermeture suite à des débordements survenus le 13 mars après une défaite contre Boulogne. Le Sporting compte faire appel mais il travaille déjà à « accueillir » Amiens à Gueugnon ou à Charléty. Si jamais l’appel se passe mal pour lui et que la sanction est prolongée, il faudrait alors trouver une solution pour le choc face à Saint-Etienne.

Un Bastia-ASSE à Gueugnon, situé à 153 kilomètres de Saint-Etienne promettrait une invasion verte. Idem si la rencontre a lieu à Charléty. On se souvient qu’il y a trois ans, le stade parisien avait été envahi de supporters stéphanois à l’occasion d’un match de L2 contre le Paris FC (4-2). A l’inverse, si la rencontre a lieu à Furiani, il est très probable que les fans de l’ASSE soient interdits de déplacement…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2