ASSE : sale soirée pour les internationaux verts

La trêve internationale n’a pas bien démarré du tout pour deux joueurs de l’ASSE, Zuriko Davitashvili et Irwin Cardona, qui ont connu des résultats décevants avec leurs sélections respectives.

Pendant que leurs partenaires restés dans le Forez profitent de quatre jours de repos bien mérités, certains internationaux de l’ASSE ont ouvert le bal des matches entre sélections ce soir. Et cela ne s’est pas bien passé pour deux d’entre eux. Zuriko Davitashvili a démarré l’amical Géorgie-Israël sur le banc. Il est entré à l’heure de jeu, alors que ses partenaires menaient 2-0. Mais avec lui sur le terrain, les Géorgiens ont vu leurs adversaires revenir au score pour un résultat final de 2-2. C’était la 53e sélection de l’ailier stéphanois.

Cardona et Malte très mal partis dans les barrages de la Ligue des Nations

International maltais, Irvin Cardona disputait pour sa part un barrage de Ligue des Nations face au Luxembourg. Deuxième de la Ligue D, Malte peut espérer accéder au C en cas de victoire. Hélas, c’est très mal parti. En effet, les Luxembourgeois se sont imposés 2-0 à l’extérieur. Avec le match retour à domicile dans quatre jours, ils sont en ballotage favorable pour assurer leur maintien en Ligue C.

Dans les prochains jours, d’autres internationaux de l’ASSE seront sur le pont. L’un des plus attendus sera Lucas Stassin, qui pourrait avoir du temps de jeu avec la Belgique face aux Etats-Unis, samedi à 20h30.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2