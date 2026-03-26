Devant le tollé provoqué par le report de son match contre le PSG, le RC Lens s’est vu proposer par des supporters de l’OM de déclarer forfait ou d’aligner ses jeunes, comme les Minots au Parc en mars 2006.

Depuis ce midi que la Ligue a fait savoir que le match Lens-PSG était reporté au 13 mai, les réactions sont unanimes. Même si le Racing l’a joué grande classe avec un communiqué destiné à calmer le jeu, tous les autres acteurs du football, de Joseph Oughourlian aux journalistes en passant par les supporters, ont fait connaître leur dégoût devant cette énième fleur accordée au PSG. Et à son puissant propriétaire qatari. Ce dernier a la LFP dans sa poche et une bonne partie des présidents de L1, récompensés de leur fidélité par des cadeaux luxueux comme des montres…

Un boycott du choc ou les jeunes alignés à la place des pros ?

Mais la vengeance est un plat qui se mange froid et ils sont nombreux à penser que le RC Lens devrait frapper un grand coup ce fameux 13 mai. Le titre de champion sera certainement déjà joué et le Racing quand même assuré de finir 2e. Pourquoi, dès lors, ne pas tenter une action qui marquerait les esprits ? Le compte X marseillais Planetoheme écrit : « Si j’étais Joseph Oughourlian, je refuserais de jouer le match reporté.

Défaite 3-0 sur tapis vert qui ne remettra pas en cause la 2e place et la qualif directe en C1 mais fera parler dans toute l’Europe et salira à jamais le futur titre du PSG ».

Le boycott, pourquoi pas. Mais il y a mieux : aligner des jeunes, comme l’avait fait l’OM en mars 2006 pour protester contre une limitation du nombre de ses supporters au Parc des Princes. Pape Diouf avait alors décidé d’envoyer la réserve. Celle-ci décrocha un 0-0 devenu légendaire. Deux idées, deux façons de faire payer au PSG ses manipulations en coulisses. Le Racing et Joseph Oughourlian, opposants numéros un du club de la capitale, oseront-ils frapper fort le 13 mai ?

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France