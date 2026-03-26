Pour sa première sélection avec l’équipe de France Espoirs, l’attaquant du RC Lens Rayan Fofana a frappé fort face au Luxembourg (5-1).

Le RC Lens espérait voir Florian Thauvin, Matthieu Udol et/ou Robin Risser convoqué par Didier Deschamps en cette trêve internationale pour les deux matches amicaux aux Etats-Unis face au Brésil et à la Colombie. Hélas, le sélectionneur des Bleus a opté pour d’autres joueurs. C’est donc les Espoirs qu’il faut regarder pour voir des Sang et Or à l’œuvre. Ils y sont au nombre de trois, Robin Risser, Ismaëlo Ganiou et Rayan Fofana. Ce soir, les Bleuets affrontaient le Luxembourg en éliminatoires de l’Euro Espoirs. Cela s’est très bien passé (victoire 5-1) et le jeune attaquant lensois s’est particulièrement mis en valeur.

Un doublé en trois minutes pour Fofana !

Entré à la 64e minute, Rayan Fofana a fêté sa première sélection avec l’équipe de France Espoirs avec un doublé en trois minutes ! Le score était de 3-1 quand il a ouvert son compteur buts à la 88e minute en déviant au premier poteau un centre venu de la gauche. A la 91e, bien positionné dans la surface luxembourgeoise, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets après un nouveau centre d’un de ses partenaires. Deux buts pour une première sélection, c’est un exploit rare, digne d’un Zinédine Zidane !

Pour ce qui est des deux autres Lensois, Robin Risser est resté sur le banc, c’est le Toulousain Guillaume Restes qui a été titularisé. Ismaëlo Ganiou, lui, était titulaire et a joué toute la partie. Sa responsabilité n’est pas engagé sur le but luxembourgeois, marqué à la 78e, juste avant le festival Fofana.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France