Stade Rennais : les Pinault font le ménage, un homme clé annonce son départ !

Après une énième réorganisation chez les Pinault, un homme clé du groupe a annoncé son départ, qui impacte aussi le Stade Rennais.

Le Stade Rennais traverse un petit tournant en cette fin de saison sportive. Après avoir pris les rênes du conseil d’administration en octobre dernier, Guillaume Cerutti, figure influente et clé au sein du groupe Artémis, a décidé de quitter son rôle de président du conseil d’administration à l’issue de la saison en cours. La conséquence d’une réorganisation décidée au sein du groupe Pinault, comme rapporté par Ouest-France.

Guillaume Cerutti vers la sortie

Guillaume Cerutti, 60 ans, est un haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise réputé, connu notamment pour son rôle de président du conseil d’administration du Stade Rennais depuis octobre, en remplacement d’Alban Gréget.

Membre proche de la famille Pinault et dirigeant au sein du groupe Artémis, il cumule ou a cumulé plusieurs fonctions prestigieuses, notamment à la tête de Christie’s et de la Pinault Collection.

Un départ qui intervient dans un contexte de transformation du club

Alors que le Stade Rennais connaît une saison marquée par des résultats contrastés et des débats autour de son projet sportif et structurel, la perspective du départ de Cerutti au terme de l’exercice 2025‑2026 suscite des questionnements sur la direction à venir du club breton.

Dans les instances du club, Cerutti a notamment été associé à des prises de parole fortes sur la gouvernance du football professionnel, en cosignant une tribune pour la réforme globale du football français.

Le conseil d’administration, présidé par Cerutti depuis moins d’un an, joue un rôle central dans la stratégie long terme du club, notamment en matière d’infrastructures, de modèle économique et de politique sportive. Le départ programmé de Cerutti pose aujourd’hui des questions claires sur l’organisation du SRFC, qui a déjà connu des turbulences.

Le message de Cerutti

Sur son compte Linkedin, Guillaume Cerutti a en tout cas pris le temps de faire ses adieux, avec un long message :

« Aller de l’avant

Après dix ans en tant que CEO puis président du conseil d’administration de Christie’s, suivis de mon rôle de président de la Bourse de Commerce – Pinault Collection, le moment est venu pour moi d’envisager la prochaine étape de mon parcours professionnel.

Diriger Christie’s pendant une décennie a été une expérience inoubliable. Je garde tant de souvenirs marquants, dans les salles de ventes aux enchères du monde entier — notamment les ventes record à New York du Salvator Mundi de Léonard de Vinci en 2017 et de la Collection Paul Allen en 2022. Les équipes de Christie’s sont exceptionnelles par leur expertise et leur passion, et je sais qu’elles continueront à exceller. Je rencontrerai les équipes dans les prochains jours pour les remercier et leur dire au revoir en personne.

À la tête de la Pinault Collection, l’expérience a été plus courte, mais tout aussi riche. Nous avons établi des records de fréquentation en 2025, et, encore cette année, les expositions prévues à Paris et à Venise s’annoncent remarquables. Là aussi, l’équipe est de tout premier plan, et la diriger a été à la fois un privilège et un plaisir.

Je suis très reconnaissant à François Pinault et à François-Henri Pinault pour leur confiance durant ces dix années. Je continuerai encore quelques mois, à leurs côtés, dans mes fonctions de président du conseil d’administration du Stade Rennais F.C., toujours en course pour une qualification européenne en fin de saison et activement impliqué dans la réforme de la gouvernance du football français.

On ne tourne pas une page aussi mémorable sans un certain sentiment de tristesse.

Mais je suis également heureux d’ouvrir un nouveau chapitre.

Retrouver du temps pour ma famille et mes amis, pour la lecture et la réflexion, et donner vie à plusieurs projets personnels longtemps reportés.

Et envisager l’avenir, avec la même passion et le même enthousiasme, de nouvelles aventures professionnelles, dont je ne manquerai pas de vous tenir informés ».