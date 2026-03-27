PSG : une énorme nouvelle tombe pour la vente du Parc des Princes !

La vente du Parc des Princes prend de plus en plus d’ampleur au PSG, et le nouveau maire Emmanuel Grégoire a annoncé une grande nouvelle à ce sujet.
Le dossier brûlant de la vente du Parc des Princes, stade historique du PSG, est de nouveau au centre de l’attention à Paris. Moins d’une semaine après sa large victoire aux élections municipales, Emmanuel Grégoire, nouveau maire de Paris, a annoncé qu’il souhaitait inscrire ce sujet majeur à l’ordre du jour du Conseil de Paris exceptionnel de mi-avril.
Un revirement politique après Anne Hidalgo
Propriétaire du Parc des Princes, la Ville de Paris avait jusqu’ici freiné des négociations de vente avec le club. Sous l’ère Anne Hidalgo, le projet de cession avait été rejeté, ce qui avait poussé le PSG à explorer des alternatives, comme un nouveau stade à Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines).
Avec l’arrivée d’Emmanuel Grégoire à l’Hôtel de Ville, le scénario change : le maire s’est dit favorable à relancer les discussions avec le PSG, une position qu’il avait déjà défendue durant sa campagne électorale.
Des discussions déjà engagées
Selon plusieurs sources, les échanges entre la municipalité et le club ont repris très rapidement après l’élection. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait contacté Emmanuel Grégoire dès le lundi suivant les résultats, marquant un premier signe positif pour la reprise du dialogue.
Le maire souhaite ainsi travailler “ensemble” à l’avenir du stade et proposer au Conseil de Paris différentes options, allant d’un bail de longue durée à une cession pure et simple du Parc au club, tout en associant un projet de transformation urbaine autour de l’enceinte.
Un enjeu majeur pour l’avenir du PSG à Paris
Pour le club, la possibilité d’acheter le Parc des Princes est bien plus qu’un simple changement de propriétaire : cela pourrait permettre d’augmenter la capacité du stade, de moderniser les installations et d’affirmer la place du PSG parmi les géants du football européen.
Le stade, propriété de la Ville de Paris, est l’une des enceintes les plus emblématiques du football français. Construit au début du XXᵉ siècle et régulièrement modernisé, il est au cœur de l’identité du club et de nombreux événements sportifs internationaux.
Prochaines étapes
Comme Emmanuel Grégoire l’a confié au Parisien, le dossier sera débat au Conseil de Paris mi-avril, où élus et parties prenantes devront se prononcer sur la suite à donner. L’enjeu reste de taille : trouver un accord sur le prix de vente, définir un projet urbain cohérent et assurer la pérennité du club dans la capitale.
Avec cette relance officielle, le Parc des Princes pourrait bien changer de mains après des années de blocage, tout en inscrivant le PSG plus profondément encore dans l’histoire de Paris.
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Le nouveau maire Emmanuel Grégoire a confirmé que la vente du stade sera à l’ordre du jour dès la mi-avril.
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