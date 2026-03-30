FC Nantes : une bombe à 120 M€ menace de faire exploser le club

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Le FC Nantes joue peut-être une partie décisive… loin des terrains. Ce lundi, le tribunal de commerce de Nantes doit rendre son verdict dans l’affaire qui oppose le club à Cardiff City, plus de sept ans après le drame Emiliano Sala.

Une décision judiciaire qui pourrait tout changer pour les Canaris.

120 millions d’euros en jeu : un scénario catastrophe ?

Au cœur du litige, une somme colossale : plus de 120 millions d’euros réclamés par Cardiff. Le club gallois estime avoir subi un préjudice économique majeur suite au décès tragique de Sala, et demande réparation.

Face à cela, le FC Nantes conteste fermement. Les dirigeants dénoncent une procédure injustifiée et réclament même un million d’euros pour préjudice moral.

Mais si le tribunal venait à donner raison à Cardiff, les conséquences pourraient être lourdes. Très lourdes.

Une affaire complexe entre responsabilités et décisions passées

Ce dossier ne date pas d’hier. Depuis 2019, les procédures s’enchaînent autour de cette affaire tragique.

La FIFA ainsi que le Tribunal arbitral du sport avaient déjà tranché en faveur du FC Nantes concernant le paiement du transfert du joueur.

Mais cela n’a pas suffi à éteindre le conflit.

Cardiff continue de pointer du doigt certaines responsabilités dans l’organisation du vol. De son côté, Nantes réfute toute implication directe.

Résultat : un bras de fer judiciaire qui s’éternise… et qui atteint aujourd’hui son point de bascule.

Le spectre d’une crise pour les Kita

Derrière ce dossier, c’est toute la stabilité du club qui est en jeu. Une condamnation à hauteur de 120 millions d’euros pourrait fragiliser considérablement le FC Nantes et plonger la direction, incarnée par la famille Kita, dans une crise majeure.

Car au-delà du sportif, c’est l’équilibre économique du club qui serait menacé.

Un verdict attendu et redouté

Plus de sept ans après la disparition d’Emiliano Sala, le temps judiciaire suit son cours. Mais l’émotion, elle, reste intacte.

Ce lundi, le tribunal de commerce de Nantes ne jugera pas seulement un litige financier. Il rendra une décision aux conséquences potentiellement historiques pour le club.

Et à Nantes, tout le monde le sait : l’avenir des Canaris pourrait se jouer en quelques lignes de verdict.