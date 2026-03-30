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FRANCE

RC Lens : Ménès sans pitié sur les chances de Thauvin d’aller au Mondial

Par Raphaël Nouet - 30 Mar 2026, 19:14
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Florian Thauvin en action lors de Lens-Angers.
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Interrogé par un supporter sur les chances de Florian Thauvin de faire partie du groupe France pour la Coupe du monde, Pierre Ménès s’est montré très cash.

Avant que Didier Deschamps ne dévoile sa liste pour les deux matches amicaux contre le Brésil (2-1) et la Colombie (3-1), le RC Lens espérait placer trois de ses joueurs. Mais le sélectionneur de l’équipe de France n’a retenu ni Florian Thauvin, ni Matthieu Udol, ni Robin Risser. Et vu le niveau affiché par les Bleus de l’aurte côté de l’Atlantique, il est probable que les trois Sang et Or ont laissé passer leur chance. Un supporter du Racing a demandé son avis à Pierre Ménès concernant un possible retour de Thauvin chez les Tricolores. Il n’a pas été déçu de la réponse…

« On le met à la place de qui ? »

« Je suis du retour de Florian Thauvin en Ligue 1. Admiratif de son impact, de ses statistiques. Maintenant, il faut être objectif, il n’a aucune chance d’aller au Mondial. Il faut rappeler que quand il a été rappelé en équipe de France à l’automne, il y avait beaucoup d’absents. Alors, je veux bien qu’il revienne pour la Coupe du monde mais on le met à la place de qui ? Akliouche, Cherki ou Doué ? » Présenté comme cela, difficile de contredire le journaliste. Le potentiel offensif des Bleus est tellement exceptionnel que seule une cascade de blessures pourrait permettre à Florian Thauvin de rejouer en Coupe du monde.

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Les chances sont tout aussi faibles pour Matthieu Udol et Robin Risser, selon Pierre Ménès. Le journaliste rappelle qu’il manquait beaucoup de joueurs chez les Bleus en défense. Et que la hiérarchie chez les gardiens semble bien arrêtée, même si Brice Samba (Rennes) et surtout Lucas Chevalier (PSG) connaissent une saison compliquée…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
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