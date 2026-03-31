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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise veut chiper une recrue à un rival voisin

Par Bastien Aubert - 31 Mar 2026, 08:45
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Kamory Doumbia (Stade Brestois
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non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le Stade Rennais prépare un joli coup… en allant piocher chez un voisin. Et le dossier s’annonce déjà explosif.

Le mercato s’agite déjà en Bretagne. Et cette fois, c’est le Stade Rennais qui pourrait venir troubler l’équilibre régional. Dans le viseur, selon Média Foot : Kamory Doumbia, l’un des hommes forts du Stade Brestois 29.

Doumbia, une ascension qui ne passe plus inaperçue

 À 23 ans, le milieu malien s’impose comme une valeur sûre de Ligue 1. Solide, régulier, décisif… son profil coche toutes les cases. Et forcément, il attire.Arrivé en France du côté du Stade de Reims en 2021, Doumbia n’a cessé de progresser. Aujourd’hui pilier du jeu brestois, il enchaîne les performances de haut niveau depuis deux saisons. Avec 5 buts et 3 passes décisives cette année, il confirme encore son importance. De quoi susciter logiquement des convoitises.

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Le Stade Rennais à l’affût

Le Stade Rennais aurait déjà pris des renseignements cet hiver. Une approche concrète, qui traduit un réel intérêt pour renforcer l’entrejeu des Rouge et Noir. En interne, l’idée serait claire : faire de Doumbia une pièce centrale du projet.Mais le Stade Rennais n’est pas seul sur le coup. Plusieurs clubs étrangers, notamment en Bundesliga, suivent également de près la situation du joueur. Des approches jugées sérieuses par l’entourage de Doumbia, ce qui laisse présager une bataille intense dans les semaines à venir.

Brest en position de force

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le Stade Brestois 29, Doumbia ne sera pas bradé. Le club breton a verrouillé son joueur et attend désormais des offres à la hauteur de son importance. Pour Rennes, le message est clair : il faudra sortir le chéquier. Au-delà du simple transfert, ce dossier a une dimension particulière. Aller chercher un cadre chez un rival régional serait un signal fort envoyé par le Stade Rennais… avant le derby de ce samedi en Ligue 1. Le mercato n’a pas encore commencé… mais la bataille, elle, est déjà lancée.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

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